Der Freitag hat bei Micron nochmal gezeigt, wie viel Interesse aktuell im Speicher-Sektor steckt. Während der S&P 500 und auch der Nasdaq nach den starken US-Arbeitsmarktdaten im Minus schlossen, sprang die Micron-Aktie um +6,1% auf 1.016,59 US$ nach oben und gehörte damit zusammen mit SanDisk, Seagate und Western Digital zu den auffälligsten Gewinnern des Tages. Hinter der Bewegung steckt weiterhin die Erwartung, dass die starke Nachfrage nach Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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