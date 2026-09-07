Nach einer scharfen Korrektur von Ende Juni bis Ende Juli hat sich die Bloom Energy stabilisiert und zuletzt wieder deutlich zulegen können. Am Freitag schoss der Kurs um mehr als +7% nach oben und legte im nachbörslichen Handel um weitere gut +5% zu. Das steckt hinter der Rallye und so sollten sich Anleger nun verhalten. Aufstieg in den S&P500 Der wichtigste Kurstreiber ist die bevorstehende Aufnahme in den S&P 500. S&P Dow Jones Indices gab am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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