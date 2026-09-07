Während die Bergungsarbeiten nach der Sturzflut im Himalaya weitergehen, ist in Europa die Frage, inwiefern sich solche massiven Abbrüche von Fels und Schlamm auch hier ereignen können. Ein Einblick in Warnsysteme und den Anteil des Klimawandels. Die verheerende Sturzflut im Himalaya vom 26. August 2026 führte eindrücklich vor Augen, welche zerstörerische Kraft von sogenannten gekoppelten Naturgefahren ausgeht. Das sind gefährliche Kettenreaktion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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