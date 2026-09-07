BÖRSE AKTUELL: KI wieder im Aufwind, Brent-Preis nähert sich der 100-Dollar-Marke (07.09.2026)

Ein Marktbericht zur Börse der turbulenten Art: Eine relativ ruhige Handelswoche fand ihren Abschluss mit den entscheidenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP). Diese fielen überraschend stark aus. Vor dem Hintergrund wieder aufflammender Inflationssorgen bedeutet dies: Die Geldpolitiker der US-Notenbank (FOMC) müssen sich vorerst kaum Gedanken über einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt machen.

In der Folge stiegen die Erwartungen an weitere Zinsanhebungen der Fed, was die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen kurzfristig leicht antrieb. Edelmetalle gerieten dadurch unter Druck, wenngleich sich der Ausverkauf letztlich als moderat erwies.

?? Aktienmärkte: Halbleiter-Rallye dank ChatGPT-6 Astra

Die neue Handelswoche startet an den asiatischen Märkten überwiegend im grünen Bereich. Wichtige Börsen News kommen dabei aus Südkorea: Der Kospi hebt sich mit einem Plus von 4,4 - deutlich ab. Getrieben wird diese Entwicklung von einer extrem positiven Stimmung rund um den Halbleitermarkt - die Aktie von SK Hynix legt um 7,1 - zu, während Samsung 4,8 - gewinnt.

Ein wesentlicher Auslöser für den Optimismus ist die Präsentation von ChatGPT-6 Astra. Die neue KI-Generation soll nicht mehr nur als reiner Chatbot fungieren, sondern als autonomer System-Operator agieren. Der Fokus liegt auf komplexer Logik und der direkten Ausführung mehrstufiger Aufgaben auf Computern - etwa der Arbeit mit Tabellenkalkulationen oder der automatisierten Fehlerbehebung in Software.

Der Schwung erfasst den gesamten Chip-Sektor: Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) legte bereits am Freitag um über 3,5 - zu.

Dagegen notieren der Hang Seng und der Shanghai Composite am Morgen leicht im Minus. Bemerkenswert ist jedoch, dass die chinesischen Behörden beschlossen haben, mehr als 50 Milliarden US-Dollar in die acht größten staatlichen Banken und Versicherungen zu injizieren. Der Großteil dieses Rekapitalisierungsprogramms soll über die Ausgabe von Staatsanleihen finanziert werden.

?? Geopolitik: Eskalation im Nahen Osten belastet die Schifffahrt

An der geopolitischen Front zeichnet sich keine Entspannung ab. Der US-Energieminister deutete an, dass ein Atomabkommen mit dem Iran derzeit extrem unwahrscheinlich sei und das Ziel militärischer Operationen in der dauerhaften Zerstörung der iranischen Kampf- und Radarkapazitäten liege. Das OPEC+-Kartell reagierte umgehend und zog auf seiner Sitzung sämtliche Pläne für eine Erhöhung der Ölförderung zurück....

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