Finanzierungstransaktion scheitert Die paragon GmbH & Co. KGaA sowie die Tochtergesellschaften paragon electronic GmbH und paragon movasys GmbH haben am 7. September 2026 beim Amtsgericht Paderborn Insolvenzanträge wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Auslöser ist das Scheitern einer geplanten Finanzierungstransaktion. So seien zugesagte Finanzmittel in Höhe von insgesamt 12 Mio. Euro durch den indischen Investor Tejascore Techsystems Inc. trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausgezahlt worden. Dadurch kann paragon eigene Zusagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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