DJ Novo Nordisk: Wegovy half Kindern in Studie bei Gewichtsabnahme

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novo Nordisks Wegovy-Injektion hat nach Aussage des dänischen Pharmakonzerns Kindern mit Adipositas in einer klinischen Studie bei der Gewichtsabnahme geholfen. Nach einer 68-wöchigen Behandlung seien zwei von fünf Teilnehmern nicht mehr als fettleibig eingestuft worden.

Der Arzneimittelhersteller teilte am Montag mit, dass die Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt habe. Demnach verringerten 40,4 Prozent der adipösen Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren, die einmal wöchentlich mit Wegovy in Kombination mit einer kalorienreduzierten Diät und gesteigerter körperlicher Aktivität behandelt wurden, ihren Body-Mass-Index nach 68 Wochen auf ein Niveau, das als normalgewichtig oder übergewichtig gilt.

Damit habe die Studie ihr primäres Ziel erreicht, eine im Vergleich zum Placebo überlegene Senkung des Body Mass Index (BMI), teilte das Unternehmen mit.

Die allgemeine Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments hätten mit früheren Studien bei Kindern und Erwachsenen übereingestimmt, teilte Novo Nordisk mit.

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September 07, 2026 06:54 ET (10:54 GMT)

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