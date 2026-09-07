Köln (ots) -Geburtstag mit der Maus: Am Samstag, den 12. September 2026, feiert "Die große Maus-Show" um 20:15 Uhr ihr 20-jähriges Bestehen in einer besonderen Jubiläums-Ausgabe im Ersten. Unter dem Motto "Kinder fragen, Erwachsene staunen" führt Gastgeberin Esther Sedlaczek durch einen Abend voller faszinierender Quizfragen, überraschender Experimente und prominenter Gäste.Zu Gast sind: Annette Frier, Wincent Weiss, Klaas Heufer-Umlauf, Axel Prahl, Beatrice Egli und Till Reiners.Was vor 20 Jahren zunächst unter dem Titel "Frag doch mal die Maus" als einmalige Aktion gedacht war, entwickelte sich schnell zur festen Größe am Samstagabend im Ersten.WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: "20 Jahre Maus-Show, das sind 20 Jahre öffentlich-rechtliche Samstagabend-Unterhaltung im allerbesten Sinne - für die ganze Familie. Mehr als 300 Kinder mit verrückten, überraschenden und lustigen Fragen, mehr als hundert originelle Experimente, die uns zum Staunen und Mitfiebern gebracht haben. Also: Viel Spaß, viel Wissen und ganz viel Maus!"Esther Sedlaczek: "Was gibt es Schöneres, als zusammen mit der Maus, vielen neugierigen Kindern und tollen prominenten Gästen zu feiern? Wir lassen es krachen! In dieser ganz besonderen Jubiläumsausgabe."Kinderfragen, Experimente und glasklare AntwortenDabei gibt es einen spannenden Rückblick auf die verrücktesten Experimente aus 20 Jahren Maus-Show. So wurden Autos mit Laubbläsern angetrieben oder Instrumente unter Wasser gespielt. Wer errät, wie diese Abenteuer ausgegangen sind?Und auch ganz neue Fragen bringen die Promis zum Rätseln: "Ist es möglich, im Looping einer Achterbahn ein Eis zu werfen und wieder zu fangen?", "wie viel Energie vergeuden Glühwürmchen beim Leuchten?" und "warum klingt meine Stimme so tief, wenn ich einen Videoclip in Zeitlupe abspiele?"Die glasklaren Antworten kommen, wie immer, von den Experten aus der "Sendung mit der Maus": Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann - für sie ist kein Rätsel zu groß und kein Experiment zu schwer.Esther Sedlaczek: "Ich freue mich auch sehr auf zwei Könner-Kinder von damals, die inzwischen längst erwachsen geworden sind: Pianistin Laetitia Hahn und Wasserspringer Jaden Eikermann. Sie haben ihr Können erfolgreich zum Beruf gemacht und spannende Fragen für uns vorbereitet.""Die große Maus-Show" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit ITV Studios Germany für die ARD. Die Redaktion liegt bei Michael Kerkmann (WDR).Weitere Informationen zur Jubiläums-Ausgabe finden Sie auf der ARD-Themenseite: https://pressekits.ard.de/die-grosse-maus-showjubilaeumsshow. Dort gibt es unter anderem die verrücktesten Experimente, die lustigsten Kinderfragen sowie weitere spannende Zahlen, Daten und Fakten aus den letzten 20 Jahren "Die große Maus-Show". Bildmaterial finden Sie außerdem unter www.ard-foto.deWDR Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6346996