Berlin (ots) -Pharma Deutschland mahnt die Wahrnehmung wirtschaftspolitischer Verantwortung anPharma Deutschland und die in Sachsen-Anhalt ansässigen Pharmaunternehmen reagieren mit Sorge um den wichtigen Pharmastandort Sachsen-Anhalt auf das Ergebnis der Landtagswahl. Pharma ist international, sowohl was Wirtschaftsbeziehungen als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht.Dazu sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland: "Die Pharmabranche ist darauf angewiesen, die besten Köpfe ungeachtet ihrer Herkunft beschäftigen zu können. Nur in einem weltoffenen gesellschaftlichen Klima ist es möglich, dass dringend benötigte Innovationen und Arzneimittelgrundversorgung aus Deutschland kommen und die Gesundheitsversorgung der Menschen mit Arzneimitteln auch in Zukunft sichergestellt bleibt. Ohne diese Voraussetzungen ist die zukünftige Pharmaproduktion nicht nur erheblich erschwert, sondern auch neue Ansiedlungen und Investitionen unwahrscheinlicher. Sachsen-Anhalt hat den Wechsel gewählt, der Pharmastandort braucht Kontinuität."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6347006