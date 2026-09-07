Ist das sicher, wenn ich der KI jetzt sensible Daten gebe? Sind die Antworten wirklich richtig? Bei diesen Fragen soll bald ein Programm des TÜVs weiterhelfen. Wie vertrauenswürdig ist diese oder jene Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI)? Das soll bald durch ein TÜV-Zertifikat erkennbar sein. Wie der TÜV-Verband in Berlin mitteilte, erproben die TÜV-Organisationen im Moment ein KI-Zertifizierungsprogramm mit Pilotpartnern. Bereits Ende des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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