Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds ist mit großem Schwung aus der Sommerpause zurückgekehrt, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Mit 20 Mrd. EUR neuer gedeckter Anleihen sei im August die stärkste Saisoneröffnung der letzten Jahre gefeiert worden. Dank sehr hoher Nachfrage hätten die meisten Bonds mit nur geringen oder gar negativen Neuemissionsprämien platziert werden können. Zuletzt hätten sich wegen der sehr niedrigen Spreads jedoch erste Ermüdungserscheinungen abgezeichnet und die Überzeichnungsquoten seien zurückgegangen. Auch am Sekundärmarkt habe die Umsatztätigkeit daraufhin etwas nachgelassen. Investoren hätten überwiegend kürzere Laufzeiten im Tausch gegen Neuemissionen abgegeben. Vergleichsweise hohe Fälligkeiten im September und Oktober würden auch in den kommenden Wochen eine sprudelnde Neuemissionspipeline erwarten lassen, die aber weiterhin auf eine hohe Nachfrage treffen dürfte. (Ausgabe September 2026) (07.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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