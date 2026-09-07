EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Hauptversammlung

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung



07.09.2026 / 13:00 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung Die Direktoren von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "ICAV") geben bekannt, dass am 1. Oktober 2026 um 14:00 Uhr (irischer Zeit) in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eine außerordentliche Hauptversammlung der ICAV stattfinden wird. . Es wird vorgeschlagen, das Anlageziel, die Anlagepolitik und den Anlageansatz des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF zu ändern. ISIN Name der Anteilsklasse IE00BDFC6XXX JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BJLTWXXX JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJ06CXXX JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (acc)

Sofern die vorgeschlagenen Änderungen von den Anteilseignern genehmigt werden, wird die Strategie des Teilfonds von der Indexnachbildung auf eine aktiv verwaltete Strategie mit erweitertem Anlageuniversum und zusätzlicher Anlageflexibilität umgestellt. Bitte beachten Sie, dass das übergeordnete Anlagenengagement des Teilfonds, überwiegend in auf USD lautende Schuldtitel zu investieren, die von Regierungen aus Schwellenländern emittiert oder garantiert werden, unverändert bleiben soll. Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen, einzusehen, kopieren Sie bitte die nachstehende URL in die Adresszeile Ihres Browsers. https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm58291-etf-egm-en.pdf Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

JPMorgan Christopher Moore +44 207 742 0044 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com .



07.09.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News