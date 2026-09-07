Mainz (ots) -
Woche 38/26
Sa., 12.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Countdown im Norden
Mecklenburg-Vorpommern vor der Wahl
Film von Felix Krüger und Frank Engelmann
Deutschland 2026
Im Streaming: 12. September 2026, 17.35 Uhr bis 12. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 13.9., 5.00 Uhr beachten.)
Woche 39/26
Sa., 19.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Leben auf Achse
Pendler, Trucker, Monteure
Film von Friederike Lorenz
Deutschland 2026
Im Streaming: 18. September 2026, 06.00 Uhr bis 18. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 20.9., 5.00 Uhr beachten.
Woche 40/26
Sa., 26.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Bahnhofsviertel Frankfurt
Alltag, Drogen, Nightlife
Film von Inken Klinge, Susana Santina und Peter Theisen
Deutschland 2026
Im Streaming: 25. September 2026, 06.00 Uhr bis 25. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 27.9., 5.00 Uhr beachten.)
\u2003
Woche 42/26
Sa., 11.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
15.30 plan b: next BITE (HD/UT)
Gutes Essen geht auch günstig
Film von Philipp Kopka
Deutschland/Dänemark 2026
Im Streaming: 1. Oktober 2026, 10.00 Uhr bis 30. September 2031
("plan b: Proteine neu gedacht" verschiebt sich auf den 18.9.26, 15.30 Uhr)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6347039
Woche 38/26
Sa., 12.9.
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17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Countdown im Norden
Mecklenburg-Vorpommern vor der Wahl
Film von Felix Krüger und Frank Engelmann
Deutschland 2026
Im Streaming: 12. September 2026, 17.35 Uhr bis 12. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 13.9., 5.00 Uhr beachten.)
Woche 39/26
Sa., 19.9.
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17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Leben auf Achse
Pendler, Trucker, Monteure
Film von Friederike Lorenz
Deutschland 2026
Im Streaming: 18. September 2026, 06.00 Uhr bis 18. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 20.9., 5.00 Uhr beachten.
Woche 40/26
Sa., 26.9.
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Bahnhofsviertel Frankfurt
Alltag, Drogen, Nightlife
Film von Inken Klinge, Susana Santina und Peter Theisen
Deutschland 2026
Im Streaming: 25. September 2026, 06.00 Uhr bis 25. September 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 27.9., 5.00 Uhr beachten.)
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Sa., 11.10.
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15.30 plan b: next BITE (HD/UT)
Gutes Essen geht auch günstig
Film von Philipp Kopka
Deutschland/Dänemark 2026
Im Streaming: 1. Oktober 2026, 10.00 Uhr bis 30. September 2031
("plan b: Proteine neu gedacht" verschiebt sich auf den 18.9.26, 15.30 Uhr)
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