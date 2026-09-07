DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
PARAGON KGAA INH O.N. EUR DE0005558696 07.09.2026 12:00 CET
START RESTART AUCTION: 12:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 12:05
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