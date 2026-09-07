Whatsapp wird künftig offener. Der Messenger soll dir ermöglichen, mit Personen zu telefonieren und zu schreiben, die selbst gar keinen Account erstellt haben. Wie das Ganze funktionieren soll. Meta will Whatsapp für noch mehr Menschen öffnen. Dafür arbeitet das Unternehmen laut WABetaInfo an mehreren Neuerungen, um die Account-Pflicht für den Messenger etwas zu lockern. Schon seit März 2026 befindet sich ein Feature in Entwicklung, über das Personen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n