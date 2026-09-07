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Ein Vermögensverwalter mit Milliardenvolumen gewichtet BNB inzwischen höher als Ethereum und Solana, und die meisten Anleger haben es kaum bemerkt. Die BNB News vom 6. September zeigen einen Kurs von rund 757 Dollar und ein Tageshoch bei 779,70 Dollar. Damit steht BNB auf Rang vier im Gesamtmarkt mit einer Bewertung von über 100 Milliarden Dollar. Zuletzt verschwanden 1,61 Millionen BNB im Wert von rund 932 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf. Am Ende sehen Sie, warum dieselbe Struktur an anderer Stelle gerade neu entsteht.

BNB News zwischen Grayscale Gewichtung, Token Verbrennung und 80 Millionen Stablecoin Haltern

BNB notiert laut CoinMarketCap bei rund 757 Dollar und legte in 24 Stunden etwa 1,35 Prozent zu. Die BNB News dieser Woche kommen dabei nicht vom Chart, sondern aus dem Umfeld des Netzwerks. Der Kurs bewegte sich zwischen 747,83 und 779,70 Dollar, auf Wochensicht steht ein Plus von rund fünf Prozent.

Grayscale gewichtete BNB im Smart Contract Fund mit 30,6 Prozent und stellte den Token damit vor Ethereum mit 29,47 Prozent und Solana mit 29,15 Prozent. Die BNB Chain verbrannte zuletzt 1,61 Millionen Token im Wert von rund 932 Millionen Dollar und senkte die Gesamtmenge auf etwa 133,17 Millionen. Das Netzwerk zählt rund 80 Millionen Halter von Stablecoins und über 200.000 registrierte KI Agenten, mehr als jede andere Chain.

Für September nennt Changelly eine Spanne zwischen 715,73 und 770,59 Dollar, aus dem aktuellen Kurs also im besten Fall rund zwei Prozent. Selbst das ambitionierte Jahresziel von 1.000 Dollar bedeutet vom heutigen Stand aus etwa ein Drittel mehr. Das ist solide für ein Netzwerk dieser Größe, doch eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar bewegt sich schwerfällig. Wer dieselbe Struktur am Anfang der Bewertung sucht, muss dorthin schauen, wo dieses Modell gerade erst gebaut wird.

Was die BNB News übersehen, Pepeto baut dieselbe Börsenstruktur wie Binance

Genau dort setzt ein Vorverkauf an, der das Modell von Binance in seiner frühesten Phase nachbaut. Wer die BNB News der letzten Jahre verfolgt hat, erkennt die Struktur sofort wieder. Die Wallets, die BNB 2017 zum ICO Preis von 0,15 Dollar kauften, machten aus 1.000 Dollar auf dem Höchststand mehr als 5 Millionen Dollar. Das ist On Chain Historie und keine Meinung.

Pepeto baut genau dieselbe Struktur eines Börsentokens jetzt zum Vorverkaufspreis wieder auf. Geführt wird das Projekt vom ursprünglichen Pepe Entwickler, gemeinsam mit einer früheren Binance Führungskraft, die Token Starts für Millionen Händler verantwortete. Der Vorverkauf ist abgesichert, weil SolidProof den kompletten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreien Handel über Ethereum, die BNB Chain und Solana. Die Brücke überträgt Token zwischen den einzelnen Chains ohne jede Gasgebühr. Der KI gestützte Vertragsprüfer liest jeden Token, bevor Kapital fließt, und stoppt Abflussversuche, bevor sie ein Wallet leeren können.

Jedes dieser Werkzeuge läuft über den Pepeto Token, sodass Handelsvolumen den Kurs auf dieselbe Weise speist, wie Binance Gebühren die vierteljährlichen BNB Verbrennungen füttern. Der Vorverkauf hält inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar. Die Vorschauseite bei CoinMarketCap ist bereits online, jede Runde verkaufte sich schneller als die vorherige, und 1.000 Dollar sichern zu diesem Preis über 5,3 Milliarden Token vor einem anstehenden Listing.

BNB Halter, die 2017 beim ICO einstiegen, bauten mit genau diesem Aufbau Vermögen über Generationen auf. Pepeto ist damit die zweite Gelegenheit für alle, die dieses erste Fenster damals verpasst haben. Sobald das Listing öffnet, schließt dieser Einstieg endgültig, und der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Listingpreis wird dann sichtbar.

Fazit

Die BNB News dieser Woche zeigen ein starkes Netzwerk mit einer Bewertung über 100 Milliarden Dollar. Genau diese Größe begrenzt, was aus einem Einstieg heute noch werden kann. Wenn echtes Volumen und echte Werkzeuge die Nachfrage speisen, funktioniert das Börsenmodell, und Binance hat dieses Drehbuch geschrieben. Der Abstand zwischen BNB bei 757 Dollar und dem nächsten Börsentoken zum Vorverkaufspreis trennt solide Zahlen von einer anderen Größenordnung. Pepeto gibt Wallets heute dieselbe Position, die BNB Käufer 2017 bei 0,15 Dollar hielten, und 10,38 Millionen Dollar sind bereits gebunden. Das Binance Listing rückt näher, und wer zu spät prüft, sieht am Ende eine Zahl, die er sich nicht mehr leisten kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die aktuellen BNB News im September 2026?

BNB notiert bei rund 757 Dollar mit einem Tageshoch von 779,70 Dollar. Grayscale gewichtet BNB im Smart Contract Fund mit 30,6 Prozent vor Ethereum und Solana.

Wie folgt Pepeto dem BNB Börsentoken Modell zum Vorverkaufspreis?

Pepeto folgt dem BNB Börsentoken Modell, weil PepetoSwap gebührenfreien Handel, eine Brücke und einen KI Vertragsprüfer über den Pepeto Token betreibt, sodass Volumen den Kurs speist. Der Vorverkauf sammelte 10,38 Millionen Dollar, und das Binance Listing rückt näher. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.