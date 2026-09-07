Frankfurt (ots) -Der langjährige Danone-Manager Jean-Yves Krummenacher übernimmt ab November 2026 als General Manager DACH die Geschäftsführung von Danone in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er folgt auf Richard Trechman, der Danone verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens anzunehmen.Jean-Yves Krummenacher verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung bei Danone und hat in verschiedenen Führungsfunktionen die Entwicklung des Unternehmens entscheidend mitgeprägt. Zuletzt war der Schweizer und französische Staatsbürger als Global Chief Procurement Officer für die globale Beschaffungsstrategie von Danone verantwortlich und führte gleichzeitig das weltweite Handels- und Beschaffungsgeschäft als Geschäftsführer. Zuvor bekleidete Krummenacher verschiedene Führungspositionen in Europa, Asien und Lateinamerika in den Bereichen Vertrieb, Einkauf oder Nachhaltigkeit.In seiner neuen Funktion wird Krummenacher die Weiterentwicklung des DACH-Geschäfts verantworten und die Wachstumsstrategie von Danone in der Region konsequent vorantreiben. Sein Fokus liegt auf der Stärkung der Marktposition von Danone, der Weiterentwicklung des erfolgreichen Markenportfolios, sowie der Förderung von Innovationen, die den Bedürfnissen von Verbraucher:innen gerecht werden, begleitet von dem Anspruch, eine Unternehmenskultur zu fördern, in der Menschen wachsen und sich weiterentwickeln können. Nicht zuletzt über den Ausbau partnerschaftlicher Kundenbeziehungen möchte er die Mission des Unternehmens vorantreiben, die Gesundheit so vieler Menschen wie möglich durch Ernährung zu fördern.Krummenacher zu seiner neuen beruflichen Herausforderung: "Mit unseren gesundheitsorientierten Kategorien und starken Marken verfügen wir über beste Voraussetzungen, einen Wert für unsere Kunden und Konsument:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu schaffen. Ich glaube fest an die Kraft enger Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um gemeinsam Mehrwerte zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen."Jean-Yves Krummenacher wird Teil des regionalen Führungsteams für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) sein und an Pablo Perversi, Präsident EMEA, berichten. Krummenacher ist verheiratet und hat drei Kinder.Pressekontakt:pressestelle@danone.comOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/6347093