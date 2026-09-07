München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern)
Carsten Maschmeyer (Unternehmer)
Robin Alexander (Journalist und Podcaster)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Sergej Lochthofen (Journalist)
Wahlen in Sachsen-Anhalt und Auswirkungen auf die Bundesregierung
Im Studio: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).
Lage der deutschen Wirtschaft und notwendige Reformen
Im Gespräch: der Unternehmer Carsten Maschmeyer.
Es kommentieren: der Journalist und Podcaster Robin Alexander, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und der Journalist Sergej Lochthofen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6347112
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern)
Carsten Maschmeyer (Unternehmer)
Robin Alexander (Journalist und Podcaster)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Sergej Lochthofen (Journalist)
Wahlen in Sachsen-Anhalt und Auswirkungen auf die Bundesregierung
Im Studio: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).
Lage der deutschen Wirtschaft und notwendige Reformen
Im Gespräch: der Unternehmer Carsten Maschmeyer.
Es kommentieren: der Journalist und Podcaster Robin Alexander, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und der Journalist Sergej Lochthofen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
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