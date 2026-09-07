Hamburg (ots) -Lime Lemongrass und Nectarine Juniper bringen frischen Geschmack in gesellige MomenteAlkoholfrei wird jetzt noch abwechslungsreicher: Heineken 0.0 erweitert sein Portfolio um die neuen Sorten Lime Lemongrass und Nectarine Juniper. Beide verbinden den ausgewogenen, charakteristischen Geschmack der internationalen Bier-Ikone mit natürlichen Aromen - gemacht für alle, die bewusst genießen und dabei auf Geschmack und ein besonderes Markenerlebnis nicht verzichten möchten.Lime Lemongrass kombiniert spritzige Limette mit den fein-würzigen Noten von Lemongrass. Nectarine Juniper verbindet saftige Nektarinen Noten mit einem dezenten floralen und kräuterigen Wacholder Akzent. Zwei eigenständige Geschmacksprofile, die für Abwechslung sorgen und dabei angenehm erfrischend bleiben. Mit nur 1,2 g Zucker, 19 kcal pro 100 ml und ausschließlich natürlichen Zutaten stehen die beiden neuen Rezepturen für bewussten Genuss und heben sich damit klar vom klassischen Radler und zuckerreduzierten Softdrinks ab.Ob beim Afterwork, beim Essen mit Freund:innen, auf der Terrasse oder nach einer Runde Padel: Die neuen Sorten passen zu einem Lebensgefühl, in dem alkoholfreier Genuss ganz selbstverständlich dazugehört. Denn immer mehr Menschen entscheiden sich je nach Situation bewusst gegen Alkohol, möchten aber weiterhin gemeinsam anstoßen und den Moment genießen."Mit Lime Lemongrass und Nectarine Juniper bringen wir noch mehr geschmackliche Vielfalt in die alkoholfreie Kategorie. Die neuen Sorten stehen für frischen, unkomplizierten Genuss und passen perfekt zu modernen, geselligen Momenten", sagt Alessandra Höving, Brand Manager, Heineken Deutschland.Padel verbindet - auf und neben dem CourtPadel lebt von Rhythmus, Reaktion und Teamspirit - vor allem aber von gemeinsamen Erlebnissen. Als globaler Partner von Premier Padel begleitet Heineken 0.0 sowohl aktive Spieler:innen als auch Fans, die bei den internationalen Turnieren mitfiebern. Die Partnerschaft greift den sozialen Charakter des Sports auf: Padel bringt Menschen zusammen, schafft Nähe und verbindet sportliche Energie mit der Freude am gemeinsamen Moment.Als globale Markenbotschafterin bringt Tennis-Ikone Serena Williams zusätzliche Energie in dieses Engagement. Sie steht für sportliche Souveränität, Spielfreude und echte Verbindungen - Werte, die sowohl zur Dynamik von Padel als auch zum Selbstverständnis von Heineken 0.0 passen. Denn nicht nur das Match zählt, sondern ebenso die Begegnungen davor und danach. Lime Lemongrass und Nectarine Juniper stehen für genau jene unkomplizierte Vielfalt, die zu aktiven Tagen, spontanen Verabredungen und geselligen Runden passt - auf dem Padel Court ebenso wie abseits davon.Heineken 0.0 Lime Lemongrass und Heineken 0.0 Nectarine Juniper sind ab sofort in der praktischen 330 ml Dose zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,20 Euro bei Kaufland erhältlich.ENDEBildmaterial (https://we.tl/t-mJvr8ctNDN4DwmiU)Über HeinekenHEINEKEN ist der internationalste Brauer der Welt und führend in der Entwicklung und Vermarktung von Premium-Bier- und Cidermarken. Angeführt von der Marke Heineken umfasst das Portfolio der Gruppe mehr als 300 internationale, regionale, lokale und Spezialitäten-Biere und -Cider. HEINEKEN setzt auf Innovation, langfristige Markeninvestitionen, disziplinierte Vertriebsumsetzung und fokussiertes Kostenmanagement. Mit "Brewing a Better World" ist Nachhaltigkeit fest im Geschäftsmodell verankert. HEINEKEN verfügt über eine ausgewogene geografische Präsenz mit führenden Marktpositionen in Industrie- und Schwellenländern. Das Unternehmen beschäftigt über 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt Brauereien, Mälzereien, Cider-Produktionsstätten und weitere Produktionsanlagen in mehr als 70 Ländern.Die Aktien der Heineken N.V. und der Heineken Holding N.V. werden an der Euronext in Amsterdam gehandelt. Die Kurse der Stammaktien sind bei Bloomberg unter den Symbolen HEIA NA und HEIO NA sowie bei Reuters unter HEIN.AS und HEIO.AS abrufbar.HEINEKEN verfügt über zwei gesponserte Level-1-American-Depositary-Receipt-(ADR-)Programme: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) und Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).Pressekontakt:heinekendeutschland@edelman.comOriginal-Content von: Heineken Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19187/6347160