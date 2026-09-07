XRP hält sich nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen weiter erstaunlich stabil, steht aktuell aber an einer Zone, die im Chart ziemlich viel Gewicht hat. Rund um 1,40 US$ liegt der Point of Control, also der Bereich, in dem zuletzt besonders viel Volumen gehandelt wurde. Dort versucht sich der Kurs aktuell festzusetzen und solange das gelingt, bleibt die vorherige Erholung erstmal sauber. Direkt am Point of Control wird es jetzt interessant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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