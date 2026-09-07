Hannover (ots) -Das Team der Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende ist erneut Deutscher Meister im Bundeswettbewerb! 30 Teams mit Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren traten am Sonntag im Erika-Fisch-Stadion in Hannover um den Meistertitel der Deutschen Jugendfeuerwehr an. Die Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende sicherte sich mit 1.443,2 Punkten den ersten Platz, dicht gefolgt von der Gruppe Nöpke, ebenfalls aus Niedersachsen, mit 1.438,9 Punkten und der Gruppe Strohkirchen aus Mecklenburg-Vorpommern mit 1.435,7 Punkten. Damit sicherte sich Osterwald-Unterende zum dritten Mal in Folge den Deutschen Meistertitel.Ebenfalls am Sonntag wurde erstmals der Niedersachsen-Cup ausgetragen, der ab sofort zu einer Tradition werden soll. Hier traten die Dritt- bis 22.-Platzierten des Landesentscheids in Niedersachsen an. Das Team Negenborn 1 holte den Sieg, den zweiten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Heiligenfelde-Henstedt vor dem Team Kakenstorf."Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnergruppen! Was insbesondere die ersten drei Jugendfeuerwehren hier gezeigt haben, war schon richtig stark! Den Titel-Hattrick der Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende möchte ich aber schon hervorheben - mit einer sensationellen Leistung bei den Knoten und einem bemerkenswerten Staffellauf", schwärmte Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr. "Das Publikum und der mega Jubel auf der Tribüne haben diesen Tag zusätzlich zu etwas ganz Besonderem gemacht!"Deutscher Jugendfeuerwehrtag 2026Vom 4. bis 6. September 2026 war Hannover der Mittelpunkt der deutschen Jugendfeuerwehr-Welt. Hier in der niedersächsischen Landeshauptstadt fand der 26. Deutsche Jugendfeuerwehrtag vor der Kulisse der Staatsoper Hannover sowie unweit des Maschsees statt. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besuchenden wurde ein abwechslungsreiches Programm mit großer Eröffnungsfeier auf dem Opernplatz, einer "Action Area" auf dem Schützenplatz, dem Niedersachsen-Cup und einer spannenden Deutschen Meisterschaft im Bundeswettbewerb geboten.HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm rund um das Thema Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche bundesweit aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr steht für Werte wie Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement, Verlässlichkeit und Kameradschaft.Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.Weitere Informationen zum Deutschen Jugendfeuerwehrtag 2026 finden Sie unter https://jugendfeuerwehr.de/veranstaltungen/djf-tag-2026/Pressekontakt:Deutsche Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6347186