Eine Analyse von immowelt zeigt: Trotz steigender Mieten bleibt die Hauptstadt für alleinlebende Menschen mit mittlerem Einkommen vielerorts finanzierbar. Schwieriger wird die Situation vor allem für Familien, die größere Wohnungen benötigen. Die Mietbelastung in Berlin trifft Haushalte je nach Lebenssituation sehr unterschiedlich. Während Singles mit einer kleineren Wohnung weiterhin vergleichsweise gut zurechtkommen, geraten Familien bei der Suche nach ausreichend großem Wohnraum zunehmend unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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