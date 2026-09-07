XRP Kurs am 6. September: Ripple gibt 1 Milliarde Token frei, doch der Kurs hält 1,42 Dollar

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Am 1. September gab Ripple eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei, verteilt auf drei getrennte Überweisungen. Bei den aktuellen Kursen entspricht diese Menge einem Gegenwert von rund 1,4 Milliarden Dollar. In früheren Zyklen hätte eine Menge dieser Größe den Markt spürbar unter Druck gesetzt. Diesmal blieb die erwartete Verkaufswelle aus, und der XRP Kurs hält sich bei 1,42 Dollar. Über die vergangenen dreißig Tage steht beim Token sogar ein Plus von rund 35 Prozent. Das wirft die Frage auf, wer diese Menge aufgenommen hat. Dieser Artikel zeigt die Zahlen dahinter und wohin ein Teil der Käufer parallel ausweicht.

XRP Kurs aktuell am 6. September: Diese Marken entscheiden über Ripple

Nach der Freigabe liegen laut BeInCrypto noch rund 31,28 Milliarden XRP im Treuhandkonto. Ripple sperrt den größten Teil der nicht genutzten Menge in der Regel wieder für den Folgemonat ein. Tatsächlich erreicht meist nur ein Bruchteil den offenen Markt, und genau das erklärt die ruhige Reaktion der vergangenen Tage.

XRP notiert aktuell bei 1,42 Dollar, ein Plus von rund einem Prozent binnen 24 Stunden. Im August erreichte das Spotvolumen den höchsten Stand seit sechs Monaten, allein über Binance liefen mehr als 7,26 Milliarden Dollar. Laut CoinCodex zeigen von dreißig technischen Indikatoren aktuell 26 nach oben und nur vier nach unten.

Die nächsten Unterstützungen liegen bei 1,40, 1,38 und 1,37 Dollar, die Widerstände folgen bei 1,43, 1,44 und 1,46 Dollar. Für den kommenden Monat nennt dasselbe Modell 2,00 Dollar als Ziel. Selbst dieser Sprung bleibt weit entfernt von dem, was viele Anleger suchen. Für Anleger, die auf eine andere Größenordnung zielen, verschiebt sich die Suche deshalb weg von den großen Namen hin zu Projekten, die ihre Bewertung noch vor sich haben.

Pepeto: Warum Kapital in den Vorverkauf fließt, während der XRP Kurs wartet

Genau diese Verschiebung lässt sich derzeit an einem Vorverkauf ablesen, der noch vor seiner ersten Notierung steht. Denn während große Token auf Freigaben und Handelsvolumen reagieren, entsteht die eigentliche Rendite in diesem Markt fast immer vor dem Börsenstart. Pepeto steht heute genau an dieser Stelle des Zyklus, also noch vor dem ersten Handelstag.

Während XRP auf regulatorische Klarheit wartet, kommen normale Käufer nicht an die Rechnung heran, die frühe Zuteilungen erzeugen. Die Abwicklungslösungen, die derzeit für Banken entwickelt werden, dienen den Kassen großer Unternehmen und nicht der einzelnen Adresse, die auf eine wirklich große Bewegung zielt. Für genau diese Lücke wurde Pepeto gebaut, und das erklärt, warum weiter Kapital in den Vorverkauf fließt, während die Debatte um die Regulierung läuft.

Pepeto vereint eine bereits laufende Token Brücke und eine Handelsplattform, die von einem früheren Binance Fachmann entworfen wurde. Das ist kein Konzeptpapier auf einer Folie, das noch auf die nächsten Entwicklungsschritte der Programmierer wartet. Der Vorverkauf hat inzwischen 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und der Abschluss erfolgt automatisch, sobald der letzte Token verkauft ist. Die Käufer sind bei einem Preis von 0,000000188 Dollar eingestiegen.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Die erwartete Notierung bei Binance ist dabei das entscheidende Ereignis für diesen Einstieg. Sie verwandelt diesen Einstieg in die Zahl, die frühe Adressen später als Beleg für ihr Timing vorzeigen. Auf der Website von Pepeto lässt sich live verfolgen, wie schnell die Adressen dazukommen. Sobald die erwartete Notierung bei Binance den Handel eröffnet, schließt sich dieser Einstieg endgültig und ohne Rückweg. Die Werkzeuge der Brücke sind dort bereits heute aktiv und nutzbar.

Fazit

Der XRP Kurs hat die Freigabe von einer Milliarde Token ohne Einbruch verkraftet. An der Größenordnung möglicher Bewegungen ändert das jedoch nichts. Jede Erfolgsgeschichte im Kryptomarkt begann damit, dass jemand handelte, solange der Einstieg offen war. Wer XRP 2017 früh kaufte, wünscht sich heute eine größere Position, und genau diese frühe Phase steht bei Pepeto mit einem früheren Binance Fachmann im Team gerade wieder offen. Der Unterschied ist einfach, denn XRP steht offen an jeder Börse, während der Einstieg im Vorverkauf mit dem letzten verkauften Token verschwindet. Ein festes Enddatum gibt es nicht, weil der Vertrag sich selbst schließt, und wer heute zögert, verfolgt die Bewegung später nur von außen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht XRP aktuell und welche Marken sind wichtig?

XRP notiert bei 1,42 Dollar. Die Unterstützungen liegen bei 1,40 und 1,37 Dollar, die Widerstände bei 1,43 und 1,46 Dollar.

Warum fließt Kapital in Pepeto, während XRP auf Regulierung wartet?

Pepeto bietet eine Brücke über mehrere Blockchains und einen Vorverkauf, der sich automatisch schließt, sobald der letzte Token verkauft ist. Der Einstieg hängt damit nicht von einer politischen Entscheidung ab. Alle laufenden Zahlen dazu finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.