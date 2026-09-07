Novo Nordisk legt neue Studiendaten zum Einsatz von Semaglutid bei Kindern und Jugendlichen vor. Die Ergebnisse betreffen sowohl Adipositas als auch Typ-2-Diabetes und könnten die Behandlungsmöglichkeiten für jüngere Patienten erweitern. Für mehrere Anwendungen stehen mögliche Zulassungserweiterungen allerdings noch aus.Wegovy senkt Fettleibigkeit bei Kindern deutlich Bei sechs- bis elfjährigen Kindern mit Adipositas zeigte Semaglutid nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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