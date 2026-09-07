Ein gescheitertes Herzmedikament reißt heute gleich drei Pharmakonzerne ins Minus. Pelacarsen, das Mittel gegen erhöhte Lipoprotein(a)-Werte, hat in der Phase-III-Studie Lp(a)Horizon seinen eigentlichen Job nicht erledigt, nämlich Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskulären Tod zu verhindern. Das Lipoprotein(a)-Level der Probanden sank zwar, beim entscheidenden Primärziel blieb der Erfolg aus. Novartis, Ionis und Amgen im Abwärtssog Novartis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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