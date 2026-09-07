Die Caterpillar-Aktie hat vom Juli-Hoch bei 1.073,46 US$ in der Spitze knapp -28% verloren und zuletzt die Unterstützung bei 774,20 US$ getestet. Von dort setzte bereits eine erste Gegenbewegung bis zum Freitagsschluss bei 813,94 US$ ein. Zum heutigen Labor Day bleibt die Wall Street allerdings geschlossen, sodass die nächste reguläre Kursfindung an der NYSE erst am Dienstag erfolgt. Charttechnisch spricht einiges dafür, dass die Käufer an dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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