Friedrich Merz zieht nach der Niederlage seiner CDU in Sachsen-Anhalt eine unmissverständliche Konsequenz, und die lautet: Kurs halten. Der Kanzler und CDU-Chef machte nach den Sitzungen der Parteigremien in Berlin klar, dass seine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen, ungebrochen sei. Nur die Art, wie er dafür wirbt, soll sich ändern. "Wir müssen versuchen, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen", sagte Merz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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