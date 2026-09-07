Die sechseckige Formation am Nordpol des Saturns ist seit Jahrzehnten bekannt. Jetzt scheint am Südpol des Planeten ein ähnliches Phänomen zu entstehen - bisher versteht die Wissenschaft allerdings nicht, warum. Eine Forschungsgruppe der Nasa hat in Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops eine riesige, zehneckige Wolke über dem Südpol des Saturns entdeckt. Sie ähnelt stark dem berühmten Sechseck am Nordpol des Planeten, weist aber auch entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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