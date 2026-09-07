Frankfurt (Oder) (ots) -- Qualifikation unterstreicht wachsenden Stellenwert der Notfallmedizin- Zentrale Notaufnahme (ZNA) ist attraktive Aus- und WeiterbildungsstätteDr. Dominik Treffer, seit Juni 2026 Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin am Klinikum Frankfurt (Oder), hat die Prüfung zum europäischen Facharzt für Notfallmedizin bestanden. Der Facharzt für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin sowie Klinische Akut- und Notfallmedizin hat damit seine Expertise um eine weitere, international anerkannte Qualifikation ergänzt.Der Hintergrund ist: Während es in zahlreichen europäischen Ländern einen eigenständigen Facharzt für Notfallmedizin gibt, existiert ein entsprechender Facharzt in Deutschland bislang nicht. Die Versorgung akut erkrankter und verletzter Patientinnen und Patienten in den Zentralen Notaufnahmen wird hierzulande von Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen getragen. Eine strukturierte zusätzliche Qualifizierung im Bereich der klinischen Notfallmedizin gewinnt damit eine besondere Bedeutung."Die Notfallmedizin ist ein spezialisierter und zugleich enorm vielseitiger Bereich der Medizin. Die Versorgung in einer Zentralen Notaufnahme erfordert ein breites Wissen, schnelle Entscheidungen und die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen", sagt Dr. Treffer. "Durch den Erwerb des europäischen Facharztes für Notfallmedizin habe ich die Möglichkeit genutzt, mich in diesem Bereich noch umfassender weiterzubilden."Die Qualifikation unterstreicht zugleich den wachsenden Stellenwert der Notfallmedizin als eigenes Fachgebiet. Gerade in der Akut- und Notfallmedizin treffen unterschiedlichste Krankheitsbilder und Verletzungen aufeinander - von internistischen und neurologischen Krankheitsbildern über chirurgische Notfälle bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen, bei denen jede Minute zählt. Betroffene sind Kinder, Schwangere, ältere Patienten und jüngere Menschen gleichermaßen.Chefarzt Dr. Treffer möchte die Zusatzqualifikation nutzen, um die ZNA am Klinikum Frankfurt (Oder) als attraktives Arbeits- und Weiterbildungsumfeld zu entwickeln. "Ich hoffe, mit meiner zusätzlichen Qualifikation Kolleginnen und Kollegen für die Ausbildung im Bereich Notfallmedizin begeistern zu können. Wir möchten zeigen, wie abwechslungsreich und zukunftsorientiert die Arbeit in der Klinik für Akut- und Notfallmedizin in Frankfurt (Oder) ist", so der Chefarzt.Ein weiterer Aspekt: Die europäische Zertifizierung ist in Brandenburg bislang nur bei wenigen Ärztinnen und Ärzten vorhanden. Für das Klinikum Frankfurt (Oder) ist die Qualifikation damit nicht zuletzt ein persönlicher Meilenstein des neuen Chefarztes, sondern auch ein Signal für den Anspruch, die Notfallversorgung des Bereichs weiter zu stärken.Mit dem Start von Dr. Treffer und Dr. Ronny Enk als Chefärzte im Juni 2026 hat die ZNA des Klinikums Frankfurt (Oder) nicht nur eine neue Leitung erhalten, sondern auch einen Impuls für die weitere Professionalisierung und Sichtbarkeit der klinischen Notfallmedizin gesetzt.Dies unterstreicht ebenfalls ein neues Format, das die beiden Chefärzte in der Region etablieren wollen: Den 1. Ostbrandenburger Emergency & Rescue (ODER) am 10. Oktober 2026 am Klinikum Frankfurt (Oder). Ein Symposium mit Fachvorträgen und zum Austausch für Interessierte aus den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr und Notfallmedizin.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingMandy Timm | T. 0335 548 1260 | mandy.timm@klinikumffo.deMüllroser Chaussee 7 | 15236 Frankfurt (Oder)Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6347292