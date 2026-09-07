XRP Prognose: Fünf Tage bis zum XRP Ledger Update, das über 1,86 Dollar entscheidet

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Der Countdown läuft. Neunundzwanzig von fünfunddreißig Validatoren haben zugestimmt, und in fünf Tagen aktiviert das XRP Ledger von Ripple elf technische Änderungen auf einen Schlag. XRP notiert bei rund 1,42 Dollar und legte in 24 Stunden gut ein Prozent zu. Für die XRP Prognose ist der 11. September damit der wichtigste Termin im Kalender. Gleichzeitig fließt weiter institutionelles Geld in die amerikanischen Spot ETFs, während der Kurs kaum reagiert. Dieser Artikel zeigt die Marken, die jetzt zählen, und wohin das Kapital wandert, das bei den großen Namen keinen Spielraum mehr findet.

XRP Prognose für September: Update, ETF Zuflüsse und die Marke bei 1,55 Dollar

Das Update fixCleanup3_3_0 soll laut U.Today am 11. September auf dem Mainnet aktiviert werden. Es hält 82,86 Prozent Zustimmung, also 29 Ja Stimmen von 35. Änderungen am XRP Ledger brauchen zwei Wochen lang mehr als 80 Prozent, bevor sie dauerhaft gelten, und diese Mehrheit steht seit dem 28. August. Das Paket bündelt elf Korrekturen für Single Asset Vaults, das Lending Protocol, die automatisierten Market Maker und die zugangsbeschränkte Börse. Für die XRP Prognose zählt, dass genau diese Bausteine institutionelle Anwendungen tragen.

XRP notiert bei 1,42 Dollar bei einem Tagesvolumen von rund 1,54 Milliarden Dollar. Laut CoinEdition öffnet ein Ausbruch über 1,55 Dollar den Weg zu 1,68 Dollar, darüber warten 1,86 Dollar und 2,19 Dollar. Unter 1,35 Dollar kippt das Bild Richtung 1,20 Dollar. Die Spot ETFs sammelten seit dem Start 1,79 Milliarden Dollar ein, allein 110,49 Millionen in der Woche bis zum 28. August. Die Sitzung der US Notenbank am 15. und 16. September ist der nächste Auslöser. Selbst der beste Fall bringt von hier nur gut fünfzig Prozent, weil XRP zu den größten Werten im Markt zählt.

Was die XRP Prognose nicht zeigt: Pepeto und der Vorverkauf, der in Tagen schließt

Gut fünfzig Prozent im besten Fall, das ist die Obergrenze, die XRP einem Anleger heute noch bietet. Am unteren Ende des Marktes gilt diese Grenze nicht. Die Meldungen zur institutionellen Abwicklung bestätigen, dass Kapital in Token mit fertigen Produkten fließt. Genau deshalb findet Pepeto im Markt der Meme Token bei immer mehr Wallets Aufmerksamkeit.

Ein früherer Binance Experte hat die Handelsplattform von Grund auf entworfen, und das Tempo, mit dem weiter Kapital hineinfließt, erzählt die Geschichte schon vor jeder Schlagzeile. Der gebührenfreie Swap wickelt Trades ohne Kosten über jede Chain ab, während andere Projekte diese Funktion erst versprechen. Die Brücke zwischen den Ketten verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dass ein Dritter dazwischensteht. Der KI Scanner markiert gefährliche Token, bevor sie ein Wallet erreichen. All das läuft heute, nicht nach dem Listing.

Der Vorverkauf von Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und rast auf die Obergrenze zu, der Token liegt weiter bei 0,000000188 Dollar. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code jedes einzelnen Vertrags geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Das Tempo, mit dem neue Wallets dazukommen, nimmt weiter zu und nicht ab. Der Druck baut sich sichtbar in eine Richtung auf.

Wer PEPE früh hielt, war lange vor den ersten Schlagzeilen dabei, und Pepeto hat heute mehr fertiges Produkt im Rücken, als PEPE jemals gebaut hat. Genau deshalb strömen Wallets herein, während eine erwartete Notierung bei Binance direkt vor der Tür steht. Ein Einstieg zum Vorverkaufspreis ist eine der wenigen Gelegenheiten, die dieser Zyklus überhaupt noch bietet.

Fazit

Die XRP Prognose hängt am 11. September und an der Marke bei 1,55 Dollar. Nach oben ist der Deckel bekannt, nach unten auch, und genau diese Berechenbarkeit trennt Mitläufer von frühen Einsteigern. Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und nur ein schmaler Rest liegt vor dem automatischen Schluss durch den Smart Contract. Ein früherer Binance Experte baute die Handelsplattform, SolidProof gab die Verträge frei, und die Notierung bei Binance steht noch aus. Schließt der Vertrag, ist der Einstieg ohne Vorwarnung verschwunden. Er kostet heute wenig, doch Zögern lässt sich später nicht rückgängig machen. Wer vor dem Schluss zugreift, muss danach nichts nachkaufen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagt die XRP Prognose für September 2026?

XRP notiert bei rund 1,42 Dollar. Über 1,55 Dollar öffnet sich der Weg zu 1,68 Dollar, unter 1,35 Dollar drohen 1,20 Dollar. Am 11. September aktiviert das XRP Ledger elf Korrekturen.

Warum steht Pepeto neben XRP im Fokus?

Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und bietet eine funktionierende Handelsplattform sowie einen abgeschlossenen SolidProof Audit. Der gebührenfreie Swap und die Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana laufen bereits. Die erwartete Notierung bei Binance rückt näher. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.