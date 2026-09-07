Wenige Tage vor einem geplanten Gerichtsprozess hat die Deutsche Bank einen millionenschweren Streit mit einem ehemaligen Investmentbanker außergerichtlich beendet. Der Kläger hatte 152 Millionen Euro Schadenersatz gefordert, während weitere Verfahren mit Forderungen von insgesamt rund 700 Millionen Euro anhängig sind. Der überraschende Vergleich rückt erneut die kostspielige Vergleichspraxis des DAX-Konzerns in den Fokus.Prozess kurz vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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