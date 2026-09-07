Mainz (ots) -Start in die neue Saison der UEFA Champions League der Männer: Europas Fußball-Elite trifft zum dritten Mal zunächst in der Ligaphase mit 36 Teams aufeinander. Die Highlights der Königsklassen-Saison sind erneut im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen - zum Auftakt gleich in einer Doppelausgabe: Am Mittwoch, 9. September 2026, zeigt "ZDFsportstudio UEFA Champions League" ab 23.00 Uhr in der Zusammenfassung unter anderem die Erstrundenpartien der deutschen Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart und Borussia Dortmund, am Donnerstag, 10. September 2026, ab 23.15 Uhr dann die vom FC Bayern München und von RB Leipzig.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt am ersten Spieltag der UEFA Champions League durch die beiden Highlight-Sendungen im ZDF. Als Experte im Studio in Mainz ist der ehemalige Fußball-Profi und U19-DFB-Trainer Hanno Balitsch dabei.Die Partien des ersten SpieltagsIn der "ZDFsportstudio UEFA Champions League"-Ausgabe am Mittwoch, 9. September 2026, stehen diese Partien im Fokus: VfB Stuttgart - Viking Stavanger, FC Liverpool - Atlético Madrid, SSC Neapel - FC Arsenal, FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam, Borussia Dortmund - FC Villarreal und Real Madrid - Inter Mailand. In der Ausgabe am Donnerstag, 10. September 2026, rücken diese Auftaktspiele in den Blick: Bayern München - FK Bodö/Glimt, Como 1907 - RB Leipzig und Fenerbahce SK - AS Rom.Zusammenfassungen aller SpieleIm Block sind in den zwei "ZDFsportstudio"-Sendungen auch die Tore in den weiteren neun der insgesamt 18 Spiele des ersten Spieltags zu sehen, der vom 8. bis 10. September 2026 ausgetragen wird. Die Zusammenfassungen aller Spiele mit allen Toren sind zudem am Sendetag ab 23.00 Uhr auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar.Infos zum Königsklassen-ModusBereits zum dritten Mal ist die UEFA Champions League im neuen Modus zu erleben, in dem die 36 qualifizierten Teams in der Ligaphase jeweils acht Spiele absolvieren - gegen jeweils acht andere Mannschaften. Somit gibt es in der Vorrunde keine zwei Spiele gegen denselben Gegner, dennoch hat jeder Verein vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die in der Liga der 36 Teams nach den acht Spieltagen der Vorrunde am besten platzierten Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 bestreiten eine Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale geht es im bekannten K.-o.-Modus bis ins Finale um den begehrten Henkel-Pott, den zuletzt zweimal hintereinander Paris Saint Germain gewinnen konnte. Das Finale der jetzt startenden Saison 2026/2027 findet am Samstag, 5. Juni 2027, in Madrid statt.Der nächste SendeterminDie nächste "ZDFsportstudio UEFA Champions League"-Sendung mit den Highlights, Analysen und Interviews vom zweiten Spieltag der Ligaphase ist am Mittwoch, 14. Oktober 2026, 23.00 Uhr, im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.KontaktBei Fragen zu "ZDFsportstudio UEFA Champions League" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio UEFA Champions League 2026/2027" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/kurzfassungen/uefa-champions-league-saison-2026-27-live-highlights-livestreams-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6347319