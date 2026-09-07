Kabellose Mähroboter sind längst keine Neuheit mehr. Entscheidend ist heute vor allem, wie zuverlässig ein Gerät seine Umgebung erfasst, Karten erstellt, Routen plant und auch unter anspruchsvollen Bedingungen mäht. Der Goalker H3 Pro kombiniert dafür mehrere Technologien. Präzise Navigation als Grundlage Der H3 Pro kombiniert RTK-Satellitenpositionierung mit VSLAM und visueller Bilderkennung. Diese Kombination ermöglicht eine Positionierung im Zentimeterbereich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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