Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Verwahrstellen betreuten zur Jahresmitte 2026 insgesamt 3.250 Milliarden Euro für in Deutschland aufgelegte Investmentfonds, so BVI in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das sind gut 10 Prozent mehr als zum 30. Juni 2025 (2.940 Milliarden Euro). Insgesamt umfasst die Statistik, die der deutsche Fondsverband BVI in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken erstellt, 27 Verwahrstellen in Deutschland. Davon sind 24 Depotbanken im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 2.887 Milliarden Euro tätig. 9 Verwahrstellen betreuen ein Netto-Vermögen von 300 Milliarden Euro für offene Sachwertefonds. Im Segment der geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, verwahren 13 Depotbanken ein Netto-Vermögen von 63 Milliarden Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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