Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 37/26
Mo., 7.9.
Bitte neuen Sendetitel beachten:
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT))
AfD triumphiert - Wie weiter in Sachsen-Anhalt?
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 7. September 2026, 19.25 Uhr bis 7. September 2028
Di., 8.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.00 frontal spezial: Die AfD und die Machtfrage (HD/UT)
Moderation: Ilka Brecht
Woche 42/26
Sa., 11.10.
15.30 plan b: next BITE (HD/UT)
Gutes Essen geht auch günstig
Film von Philipp Kopka
Deutschland/Dänemark 2026
Im Streaming: 1. Oktober 2026, 10.00 Uhr bis 30. September 2031
Bitte korrektes Sendedatum beachten:
("plan b: Proteine neu gedacht" verschiebt sich auf den 18.10.2026, 15.30 Uhr)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6347342
ZDF-Programmänderung
Woche 37/26
Mo., 7.9.
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AfD triumphiert - Wie weiter in Sachsen-Anhalt?
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 7. September 2026, 19.25 Uhr bis 7. September 2028
Di., 8.9.
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Moderation: Ilka Brecht
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Gutes Essen geht auch günstig
Film von Philipp Kopka
Deutschland/Dänemark 2026
Im Streaming: 1. Oktober 2026, 10.00 Uhr bis 30. September 2031
Bitte korrektes Sendedatum beachten:
("plan b: Proteine neu gedacht" verschiebt sich auf den 18.10.2026, 15.30 Uhr)
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