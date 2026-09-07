Vermutlich im Frühjahr 2027 bringt Apple das Macbook Neo 2. Vor allem bei einer Hardware-Funktion soll es deutlich besser werden. Apple arbeitet an der zweiten Generation des Macbook Neo. Das Einsteiger-Notebook kam im Frühjahr 2026 auf den Markt, ein Nachfolger könnte laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman schon 2027 folgen - möglicherweise im März. Bloomberg rechnet mit mindestens drei größeren Neuerungen. Offen bleibt bislang der Preis. Apple hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n