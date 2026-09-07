Starker Job-Schock: Kippt jetzt die Börsenrally? DAX & Nasdaq vor Richtungsentscheidung

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Die US-Arbeitsmarktdaten sorgen für einen echten Paukenschlag: Mit 162.000 neuen Stellen entstehen fast dreimal so viele Jobs wie erwartet. Die robuste Wirtschaft lässt jedoch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung steigen - und bringt die bisherige Börsenrally ins Wanken. Während der DAX mit der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten ringt, steht der Nasdaq 100 zwischen 29.000 und 30.000 Punkten unmittelbar vor einer Richtungsentscheidung. Gelingt der Ausbruch nach oben oder übernehmen jetzt die Verkäufer?

Neben den großen Indizes richten sich die Blicke auf NVIDIA, SanDisk und Micron Technology, die vom anhaltenden KI- und Speicherboom profitieren. Gleichzeitig stehen Volkswagen, Rheinmetall, Strategy, Amazon und weitere prominente Aktien an entscheidenden charttechnischen Marken. Neue Impulse liefern in dieser Woche die US-Inflationsdaten, die EZB-Zinsentscheidung sowie die Quartalszahlen von Adobe und Oracle. In unserem aktuellen Wochenausblick zeigen wir, welche Szenarien jetzt realistisch sind und wo sich die spannendsten Trading-Chancen ergeben könnten.

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Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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