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Seit dem 5. September prangt das XRP-Logo auf beiden 25-Yard-Linien im Ben Hill Griffin Stadium in Florida, und Ripple zahlt dafür rund 5 Millionen Dollar pro Jahr. Millionen Fernsehzuschauer sehen die Marke jeden Samstag. Der Kurs steht trotzdem bei 1,42 Dollar und damit fast 50 Prozent unter dem Vorjahresstand. Genau diese Lücke zwischen Sichtbarkeit und Kursentwicklung beschäftigt die Krypto News Berichterstattung. Denn parallel fließt echtes Geld in die Spot-ETFs, die Börsenreserven sinken und die Handelsvolumen erreichen Mehrmonatshochs. Die Frage ist also nicht, ob Aufmerksamkeit da ist, sondern warum sie den Kurs nicht trägt.

Krypto News: XRP Kurs zwischen Rekordzuflüssen und einer harten Marke

Die University of Florida gab am 4. September eine mehrjährige Partnerschaft mit Ripple bekannt, das Logo debütierte einen Tag später beim Saisonauftakt gegen Florida Atlantic. Die Vereinbarung enthält allerdings keinen Mechanismus, der auf den Kurs wirkt, denn weder Tickets noch Merchandise werden in der Kryptowährung abgerechnet. Deshalb lohnt der Blick auf die Zahlen, die den XRP Kurs tatsächlich bewegen. Das Token notiert laut CoinGecko bei 1,42 Dollar, nach einer 24-Stunden-Spanne von 1,39 bis 1,42 Dollar, und kommt auf knapp 89 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Auf der Nachfrageseite sieht es besser aus, weil die US-Spot-ETFs laut Yahoo Finance im August über 150 Millionen Dollar einsammelten. Allein 110,49 Millionen davon flossen in der letzten Augustwoche, kumuliert sind es 1,79 Milliarden Dollar. Die aktiven Adressen im Ledger wuchsen um 35 Prozent, das Spot-Volumen erreichte ein Sechsmonatshoch.

Analysten nennen trotzdem nur 1,68 Dollar als Septemberziel, sofern die Marke von 1,55 Dollar fällt. Standard Chartered rechnet nach einer Verabschiedung des CLARITY Act am 15. September mit rund 8 Milliarden Dollar an frischen Zuflüssen, doch selbst dann enden die Jahresprognosen bei 2,40 Dollar. Wer 89 Milliarden Dollar bewegen will, braucht Milliarden und Jahre, und genau diese Rechnung treibt gerade die größten Wallets an einen anderen Ort.

Was die größten XRP-Wallets im Pepeto Presale gefunden haben

Die Antwort führt zu einem Presale, der mitten in der Marktflaute schneller wächst als alles andere in diesem Zyklus. Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, der Einstieg kostet 0,000000188 Dollar. Wer hier rechnet, vergleicht nicht Projekte, sondern Ausgangspunkte und den Raum nach oben.

Kein anderer Presale in diesem Zyklus zeigt dieses Potenzial, denn das Team hat nicht einfach einen weiteren Token erstellt. Es hat eine komplette Börse gebaut, die verändern soll, wie Menschen über Ethereum, BNB Chain und Solana handeln. Jeder Swap läuft ohne Gebühren, eine KI prüft jeden Vertrag, bevor er eine Wallet berührt, und jeder einzelne Handel erzeugt Kaufdruck, der bei den früh eingestiegenen Haltern ankommt. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete.

Pepeto koppelt jeden Swap ab dem ersten Handelstag an die Nachfrage nach dem Token. Genau dieses Modell trug BNB vom ICO im Jahr 2017 bis in die Top fünf mit über 90 Milliarden Dollar. DOGE machte Menschen reich, obwohl dahinter nichts stand außer einem Namen, und selbst die optimistischen XRP Prognosen brauchen Jahre und ein Gesetz. Pepeto verbindet dieselbe Energie einer Community mit einer Börse, die den Kaufdruck nach jedem Handelstag wachsen lässt.

Eine einzige SHIB Wallet machte aus 8.000 Dollar zum Höchststand 5,7 Milliarden Dollar, und zwar allein durch Aufmerksamkeit. Pepeto trägt dieselbe Aufmerksamkeit und dazu eine Börse, die jeden Handel in echte Nachfrage verwandelt. Genau so kommt es, dass jemand mit Millionen im Depot in einen Meme-Coin-Presale einsteigt, während der Rest des Marktes stillsteht. Diese Anleger haben nachgerechnet, denn was bei 89 Milliarden Dollar Marktwert Jahre braucht, kann bei einem Projekt am Startpunkt in einem einzigen Zyklus passieren.

Fazit

XRP zeigt in diesen Krypto News echte Nachfrage und zugleich eine Decke aus eigener Größe. Bei 89 Milliarden Dollar Marktwert braucht eine Verdopplung Milliarden an Kapital und Jahre an Geduld. Alle wollen große Gewinne, doch wer sie bekommt, handelt vor dem Rest des Marktes. Pepeto hat diese Decke nicht, weil die Börse aus jedem Handel Kaufdruck erzeugt und ganz unten startet. Dieselbe Kraft trug die DOGE Rally, und sie zahlte sich bei den frühen Käufern aus. Der Presale ist noch offen, doch mit jeder Stufe steigt der Preis, und wer bis zum Listing wartet, kauft von den heutigen Käufern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch kann der XRP Kurs im September 2026 steigen?

Analysten nennen 1,68 Dollar, sofern die Marke von 1,55 Dollar per Tagesschluss fällt. Darunter bleibt 1,20 Dollar im Spiel.

Warum bietet Pepeto mehr Spielraum nach oben als XRP?

Pepeto startet von einer sehr kleinen Bewertung aus, denn jeder Swap auf der Börse erzeugt Nachfrage, die für frühe Halter wächst. XRP braucht dafür bei 89 Milliarden Dollar Marktwert deutlich mehr Kapital. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.