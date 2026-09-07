Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 € auf 85 € gesenkt. Das klingt nach einem Dämpfer, doch die Einstufung bleibt auf "Outperform". Analystin Annick Maas legte am Montag ihre aktuelle Studie vor, und meiner Meinung nach ist das Bild differenzierter, als die bloße Kurszielkürzung zunächst vermuten lässt. Zweites Quartal voller Variablen Das zweite Quartal des Eventvermarkters war von zahlreichen Einflussfaktoren geprägt. Viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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