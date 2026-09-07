Bereits in meiner Analyse vom 10. August hatte ich oberhalb von 161,45 US$ weiteres Potenzial bis 198,88 und anschließend zum Rekordhoch bei 207,52 US$ herausgearbeitet. Dieses bullische Szenario bleibt grundsätzlich intakt, wenngleich die Aktie nach dem Anstieg bis 187,28 US$ zuletzt wieder etwas Schwung verloren hat. Mit aktuell 174,33 US$ baut sich zwischen Unterstützung und Widerstand nun neue Spannung auf. Wachstum erreicht eine neue Dimension ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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