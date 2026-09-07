Berlin (ots) -Deutsche Sepsis-Hilfe veröffentlicht das Kinderbuch "Papas kleiner Gemeinling" für betroffene FamilienWenn ein Elternteil plötzlich mit einer Sepsis auf die Intensivstation kommt, verändert sich das Leben einer ganzen Familie. Während Ärztinnen und Ärzte mit den Erwachsenen über Diagnosen, Therapien und Prognosen sprechen, bleiben Kinder oft mit Ängsten und Fragen zurück.Sepsis, umgangssprachlich häufig als Blutvergiftung bezeichnet, ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion und zählt zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Jährlich erkranken hierzulande mindestens 230.000 Menschen an einer Sepsis, mindestens 85.000 sterben an den Folgen.Mit dem Kinderbuch "Papas kleiner Gemeinling" unterstützt die Deutsche Sepsis-Hilfe e. V. Familien in genau dieser Situation. Das Buch erzählt die Geschichte von Hannah, deren Vater an Sepsis erkrankt. Kindgerecht erklärt es, was während der Behandlung und Rehabilitation geschieht, nimmt Ängste ernst und vermittelt Zuversicht. Unter dem Motto "Wir sind da, wenn die richtigen Worte fehlen" hat die Deutsche Sepsis-Hilfe deshalb das Kinderbuch "Papas kleiner Gemeinling" entwickelt. Es soll Familien helfen, Worte für das zu finden, was oft schwer zu verstehen und noch schwerer zu erklären ist."Eine Sepsis verändert das Leben. Manchmal sieht ein Mensch danach anders aus, bewegt sich anders oder braucht Hilfe. Doch der Mensch bleibt derselbe - liebenswert, mutig und voller Träume. Liebe, Hoffnung und Mut helfen uns, gemeinsam weiterzugehen", sagt Astrid Wendlik, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Sepsis-Hilfe e. V.Geschrieben wurde "Papas kleiner Gemeinling" von der Kinderbuchautorin Saskia Heinl, die Illustrationen stammen von Julia Hannes. Das Buch entstand im Rahmen der Kampagne DeutschlandErkenntSepsis und wurde durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert.Die Deutsche Sepsis-Hilfe stellt das Kinderbuch kostenfrei zur Verfügung. Das Buch kann als gedrucktes Exemplar bestellt oder kostenlos als PDF heruntergeladen werden. Damit möglichst viele Kinder Zugang zu dem Angebot erhalten, wirbt sie mit "2 Kaffees für dich. 1 Buch für 1 Kind." für Buchpatenschaften. Bereits 7 Euro finanzieren Druck und Versand eines Kinderbuchs für betroffene Familien.Buch bestellen und herunterladen- Gedrucktes Kinderbuchexemplar: "Papas kleiner Gemeinling" (https://shop.deutschland-erkennt-sepsis.de/article/show/kinderbuch)- Kinderbuch "Papas kleiner Gemeinling" als PDF-Download (https://sepsis-hilfe.org/de/unterstuetzung/kinderbuch)Weitere Informationen finden Sie hier: www.sepsis-hilfe.orgWir freuen uns über Spenden und Buchpatenschaften. (https://secure.spendenbank.de/form/1046)Pressekontakt:Frau Thuan Madzharovpresse@sepsis-hilfe.orgOriginal-Content von: Deutsche Sepsis-Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162484/6347370