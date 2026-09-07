Krypto News: Warum Wale 39.154 Bitcoin kaufen, während der Kurs bei 80.000 Dollar klemmt

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Wale haben in einer einzigen Woche über 39.154 Bitcoin (BTC) eingesammelt, während der Kurs unter 80.000 Dollar klebt. Auf Monatssicht steht dennoch ein Plus von rund 23 Prozent, denn am 5. August lag der Kurs noch bei 64.718 Dollar. Fed Gouverneur Christopher Waller sprach zuletzt von sinkender Inflation, und am 16. September entscheidet die Notenbank über die Zinsen. Bis dahin ringt der Markt um 82.000 Dollar, während große Adressen jeden Rücksetzer einsammeln. Dieser Artikel zeigt, welche Daten die Wale gerade lesen und wohin ein Teil dieses Geldes anschließend wandert.

Bitcoin Wale kaufen den Rückgang, während der Kurs um 80.000 Dollar kämpft

Der Bitcoin Kurs liegt laut Bybit bei rund 79.902 Dollar, ein Plus von 0,46 Prozent binnen 24 Stunden. Das Volumen erreichte 19,18 Milliarden Dollar, laut CoinGecko notiert die Kryptowährung 36,9 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 126.080 Dollar. Wer nur auf den Kurs schaut, sieht Stillstand, wer auf die Geldflüsse schaut, sieht etwas völlig anderes.

Der Analyst Ali Martinez zählte in der vergangenen Woche mehr als 39.154 BTC, die in Wale Adressen wanderten. Die Spot ETFs verbuchten im August 3,5 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen, den höchsten Monatswert seit Oktober 2025. Am 2. September kamen bis zu 142 Millionen Dollar hinzu, angeführt von BlackRocks IBIT mit 115,4 Millionen Dollar. Solche Käufe während der Schwäche zeigen, dass große Adressen den Bereich um 77.000 Dollar als Boden behandeln.

Bitwise Anlagechef Matt Hougan hält an seinem Ziel von 200.000 Dollar fest, Standard Chartered nennt 150.000 bis 200.000 Dollar. Rechnen Sie das einmal durch, denn vom heutigen Niveau bedeutet dieses Ziel gerade einmal eine Verdreifachung. Eine Verdreifachung verändert ein Depot, sie baut aber keine Vermögen, und genau deshalb schauen dieselben Adressen längst tiefer.

Pepeto erinnert an 2020, während die Bitcoin Prognose bei einer Verdreifachung endet

Wenn Wale den Rückgang bei Bitcoin aufkaufen, stellt sich sofort die Frage nach dem Ziel dieses Geldes. Eine Verdreifachung bei 1,60 Billionen Dollar bindet Kapital über Monate, ohne die Prozente zu liefern, nach denen dieselben Adressen suchen. Genau an dieser Stelle taucht seit Wochen derselbe Name auf.

Das Geld der Wale hat die Frage längst beantwortet, und die Antwort heißt Pepeto. In dieser Woche bestätigte das Projekt, dass seine DeFi Werkzeuge kurz vor der Fertigstellung stehen. Sie greifen genau das an, was Ethereum bis heute falsch macht, nämlich hohe Gebühren und langsame Trades auf der meistgenutzten Kette. Die Entwicklung leitet ein Entwickler mit Binance Vergangenheit, also Hände, die diese Arbeit bereits auf höchstem Niveau erledigt haben. Gemessen an dieser Bauqualität und am Tempo der Zuflüsse verweisen Käufer auf frühere Starts, die am ersten Handelstag das Dreißigfache erreichten.

Nun zur anderen Hälfte der Geschichte. Wer dieses Projekt beobachtet, sieht 2020 zurückkommen, mit fliegenden Memes, einem Coin, über den plötzlich alle reden, und einer Entscheidung vor jedem Zuschauer. Manche taten damals nichts, andere kauften. Dogecoin kostete im März 2020 rund 0,002 Dollar und stand im Mai 2021 bei 0,73 Dollar, aus 1.000 Dollar wurden 365.000 Dollar. Das ist der Kryptomarkt in einem Satz, denn eine frühe Entscheidung verändert alles, und wer sie auslässt, trägt ein Bedauern mit sich.

Wale, die in dieser Größenordnung kaufen, glauben erkennbar an etwas, und das Projekt steht auch für sich, mit echtem Wachstum, fertigen Werkzeugen und einer wachsenden Gemeinschaft. Abgesichert ist der Presale dadurch, dass SolidProof den gesamten Programmcode vor dem Start geprüft und freigegeben hat. Bis heute sind 10,38 Millionen Dollar auf der offiziellen Seite von Pepeto eingegangen, und jede Runde war bisher schneller ausverkauft als die davor.

Fazit

Bitcoin steht nahe 80.000 Dollar, die Wale sammeln, und das kühnste Ziel bringt nur eine Verdreifachung. Nach jeder Zitterphase dreht Geld am schnellsten in virale Meme Projekte mit echten Werkzeugen, und genau eines steht jetzt bereit. Kluges Geld weiß immer zuerst Bescheid, und wer bei früheren Starts an der Dreißigfach Marke 2.000 Dollar setzte, hielt danach 60.000 Dollar. Wer wartet, kauft am Ende auf dem Markt und nicht mehr zum Presale Preis. Der größte Verlust war nie ein schlechter Trade über 50 Dollar, sondern die Gelegenheit, die man ziehen ließ.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Kann der Bitcoin Kurs 2026 noch 200.000 Dollar erreichen?

Ja, zwei große Häuser halten dieses Ziel für erreichbar. Vom Niveau um 79.900 Dollar wäre das allerdings nur eine Verdreifachung, weshalb dieselben Wale gleichzeitig kleinere Projekte einsammeln.

Ist Pepeto der stärkste Krypto Presale in diesem Zyklus?

Ja, denn Adressen, die Ende 2020 Dogecoin einsammelten, füllen heute die Runden von Pepeto. Bislang sind 10,38 Millionen Dollar eingegangen, und vergleichbar starke Starts wurden am ersten Handelstag mit dem Dreißigfachen bewertet. Alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.