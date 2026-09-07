Hamburg (ots) -Wie können christliche Medien Menschen erreichen, die mit Kirche und Glauben bislang wenig Berührung haben? Und welche Rolle spielen dabei Künstliche Intelligenz, Social Media und neue Streamingformate? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Internationalen Programm-Partnertag von Bibel TV am 3. September in Hamburg. Neun Referenten aus den USA, Frankreich, Dänemark, Österreich und Deutschland diskutierten über die Zukunft christlicher Medien und die Frage, wie sich technologische Innovation und authentische Inhalte miteinander verbinden lassen.Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV, erläuterte die Geschichte der Christianisierung mit der Erkenntnis, dass im Verlauf der Geschichte des Christentums inzwischen die Entwicklungskurve nach unten zeige und in den letzten Jahrzehnten ein massiver Verlust an Christen zu verzeichnen sei. Diesen Verlust will Bibel TV durch Missionsarbeit ausgleichen - wie durch das Projekt "Bibel TV Next Mission".Auch die Mediennutzung ändere sich fundamental und dynamisch. Für Bibel TV als christliches Medienhaus stelle sich die Frage, wie es Menschen dort erreichen kann, wo sie heute Medien konsumieren - ohne dabei die Authentizität der christlichen Botschaft aufzugeben. Mit der Initiative "Bibel TV Next Mission" wolle man neue Wege gehen und aus den Erfahrungen vergangener Projekte lernen, so Brender.Ein Schwerpunkt dabei ist auch Künstliche Intelligenz. Der französische Digitalpionier und Medienunternehmer Éric Célérier, Gründer von u.a. "Jesus.net" und "HelloBible", verglich die KI mit der Erfindung des Buchdrucks. Wie Martin Luther vor rund 500 Jahren eine (fast) neue Technologie genutzt habe, um seine Botschaft einem Massenpublikum zugänglich zu machen, stelle sich heute die Frage, wer die Möglichkeit der Künstlichen Intelligenz für christliche Inhalte nutzen werde. Entscheidend sei dabei nicht mehr, ob KI eine Chance oder Bedrohung darstelle, sondern wie sie eingesetzt werde.Norbert Grill, CEO von Big Blue Marble, und Iva Hauk, Area Sales Manager DACH, stellten den offenen technischen Standard C2PA vor. Das Verfahren bekämpft Desinformationen, indem es offenlegt, dass die gestreamten Inhalte authentisch sind. Manipulationen an Inhalten werden automatisch sichtbar, Ursprung und Bearbeitungen können einfach nachvollzogen werden. Dieser Authentizitätsnachweis soll in erster Linie das Vertrauen der Nutzer in digitale Medien stärken und Contentanbieter vor Vorwürfen der Manipulation schützen. Big Blue Marble ist ein international tätiger Medientechnologie-Experte für Broadcasting und Streaming, der aus dem Zusammenschluss der österreichischen ORF-Tochter ORS Group und dem Streaming-Spezialisten Insys Video Technologies hervorgegangen ist.Dass KI nicht nur technische Prozesse verändert, sondern auch die Produktion und Adaption von Inhalten, zeigte Thorsten Lork, Storyteller und Creative Expert. Am Beispiel des US-amerikanischen Pastors und TV-Predigers Rick Warren erläuterte er, wie erfolgreiche Inhalte für andere Länder und Kulturräume adaptiert werden können. KI kann dabei Übersetzungen unterstützen und optimieren - die kulturelle und emotionale Einordnung bleibt jedoch entscheidend für die Authentizität.Dass neue digitale Formate auch wirtschaftlich tragfähig sein können, zeigte Jan Bertil Dahms, Senior Vice President des Streaming-Technologieunternehmens Leyra. Insbesondere kurze, vertikal produzierte Formate für die Nutzung auf Smartphones eröffneten neue Möglichkeiten, spezifische Zielgruppen anzusprechen. Entscheidend sei, Inhalte konsequent an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten der jeweiligen Zielgruppe auszurichten.Jared Geesey von Angel Studios zeigt anhand der weltweiten Erfolgsgeschichte von "The Chosen", wie christliche Themen ein Publikum erreichen können, das bislang keinen direkten Bezug zum christlichen Glauben hat. Entscheidend sei, Geschichten so zu erzählen, dass sie emotional und kulturell anschlussfähig seien. Angel Studios zählt zu den wichtigsten internationalen Programmpartnern von Bibel TV.Um Authentizität und die unmittelbare Begegnung mit Menschen ging es auch bei Georg Schuster, CEO der österreichischen Uplink Medien GmbH. Unter dem Titel "Echt seinc- in welcher Haltung möchten wir den Menschen begegnen?" stellte er neue missionarische Kampagnen aus Österreich vor. Kurt Johansen, Executive Director des internationalen christlichen Mediennetzwerks SAT-7, berichtete über die Arbeit des Senders im Nahen Osten und in Nordafrika. SAT-7 produziert u.a. Programme in Arabisch, Farsi und Türkisch und setzt dabei auf Inhalte, die Menschen in ihrer jeweiligen Landessprache und Lebenswelt erreichen.Zum Abschluss des Partnertages stellte Norman Rentrop, Verleger sowie Gründungsmitglied und Gesellschafter von Bibel TV, die nächste Initiative von "Bibel TV Next Mission" vor: Bibel TV will in Deutschland in 42 Millionen Haushalten das Lukas-Evangelium zugänglich machen. Unter dem Motto "Schau in die Bibel - gut für die Seele" soll die Bibel dabei bewusst auch Menschen erreichen, die bislang keinen Zugang zu christlichen Medien oder kirchlichen Angeboten haben."Der Programm-Partnertag hat gezeigt, dass christliche Medien vor spannenden und herausfordernden Aufgaben stehen: Wir müssen technologisch offen und experimentierfreudig sein und dabei bei unserer Aufgabe bleiben, die uns ausmacht: Die christliche Botschaft zu verbreiten und glaubwürdige Geschichten zu erzählen, die Menschen Mut und Hoffnung geben", sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin Bibel TV. "Der Austausch mit unseren internationalen Medienpartnern ist dabei ein wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung von Bibel TV."Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/6347375