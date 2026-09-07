In dieser Folge diskutiert Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) mit Alex Fischer darüber, warum viele Menschen trotz steigendem Einkommen im finanziellen Hamsterrad gefangen bleiben. Erfahre, was hinter dem Phänomen des "finanziellen Wettrüstens" steckt, warum eine einfache Million im Alter inflationsbedingt gar nicht so viel Wert ist, wie viele denken - und wie du deine Sparrate dynamisch anpasst, um den Zinseszins-Effekt ab 10 bis 15 Jahren exponentiell für dich zu nutzen.
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