Krypto News: Bitcoin bei 79.900 Dollar und nur eine Marke trennt BTC von 84.000

Anzeige / Werbung

Bitcoin (BTC) hat in dieser Woche kurz über 82.000 Dollar markiert und liegt damit rund 23 Prozent höher als vor einem Monat. Am Sonntag notiert der Kurs bei etwa 79.900 Dollar, und eine einzige Zone entscheidet über die nächste Richtung. Wer die Krypto News der vergangenen Tage verfolgt hat, kennt diese Zahlen. Trotzdem übersehen viele Anleger, was diese Erholung für ihr Depot tatsächlich bedeutet. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Kursmarken, die ETF Zuflüsse und die Ziele der Analysten. Und er zeigt, warum große Wallets ihr Kapital gerade jetzt an einer ganz anderen Stelle parken.

Krypto News zu Bitcoin: 80.800 Dollar entscheiden über den Weg nach 84.000

Der August hat den Markt gedreht. Anfang August notierte BTC noch bei rund 64.700 Dollar, am Wochenende stand der Kurs bei etwa 79.900 Dollar. Laut CoinDesk lag er am 5. September bei 80.018 Dollar, bei 7,67 Milliarden Dollar Handelsvolumen. Die entscheidende Zone liegt zwischen 80.500 und 80.800 Dollar, dort sehen Analysten den Widerstand für die nächsten Wochen. Hält die Unterstützung zwischen 78.000 und 78.500 Dollar, bleibt der Weg in Richtung 83.000 bis 84.000 Dollar offen.

Die Zuflüsse stützen das Bild, denn die Spot ETFs sammelten in 30 Tagen rund 4,25 Milliarden Dollar ein, allein am 3. September 730,9 Millionen an einem Tag. Doch die Größenordnung verdient einen nüchternen Blick. Laut CoinGecko liegt Bitcoin rund 37 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.080 Dollar, bei einer Bewertung von 1,6 Billionen Dollar. Selbst die vollständige Rückkehr dorthin wäre ein Plus von rund 58 Prozent, ein gutes Ergebnis, das aber kein Depot verändert. Genau deshalb suchen erfahrene Anleger dort, wo die Bewertung noch klein genug für zweistellige Multiplikatoren ist.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar ein, während Bitcoin um 80.000 Dollar kämpft

Diese Suche nach kleineren Bewertungen führt derzeit auffällig oft zu einem einzigen Namen. Der Vorverkauf von Pepeto hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und der Zulauf beschleunigt sich weiter. In dieser Woche haben große Wallets ihr Kapital immer schneller in den Pepeto Vorverkauf verschoben, und die Frage stellt sich von selbst, was diese Käufer sehen, das der breite Markt noch nicht erkannt hat.

Die Antwort liegt vermutlich in dem, was Pepeto bereits gebaut hat. Es ist eine gemeinsame Handelsebene, die Ethereum, BNB Chain und Solana unter einem Dach verbindet. Die Gasgebühren fallen auf null, jeder Token ist ohne Wechsel der Plattform erreichbar, und eine KI prüft jede Transaktion vor der Ausführung auf Schwachstellen. Jeder Handel, der über diese Börse läuft, erzeugt direkte Kaufnachfrage für den Pepeto Token. Es ist dasselbe Modell, das BNB zu einem der fünf größten Werte am Markt gemacht hat, heute über 90 Milliarden Dollar schwer.

Entwickelt wurde das System von einem früheren leitenden Entwickler von Binance. Geführt wird das Projekt vom Mitgründer von Pepe, der bereits einen Token auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code jedes Vertrags geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete.

Fertige Produkte, ein Gründerteam mit Bilanz und ein Vorverkaufsfenster, das vor jeder Börsennotierung schließt, ergeben eine seltene Ausgangslage. Der Einsatz ist von Anfang an bekannt, während sich nach oben bisher keine Grenze abzeichnet. Was beim Marktführer 58 Prozent wären, spielt bei einer Bewertung dieser Größe in einer völlig anderen Liga. Der Start fällt direkt in den Bullenmarkt, den die Erholung am Markt bestätigt. Der aktuelle Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Alle Angaben zum laufenden Verkauf finden Sie bei Pepeto.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der sich stabilisiert und auf den Ausbruch wartet. Wenn der Bitcoin Kurs ein neues Allzeithoch erreicht, folgt der übrige Altcoin Markt derselben Welle. Diese Regel hat in jedem Zyklus gehalten, und kaum ein Altcoin bietet das, was Pepeto mitbringt, einen offenen Vorverkauf mit anhaltendem Zulauf großer Wallets. Wer heute einsteigt, kauft zum selben Kurs wie die großen Adressen, bevor die Börsennotierung den Preis neu setzt. Jeder Token, über den Trader heute sprechen, hatte ein letztes Fenster zum niedrigsten Preis, und niemand bemerkte damals, dass es zugeht. Pepeto steht genau jetzt in diesem Fenster, und der aktuelle Vorverkaufspreis kann ohne Vorwarnung verschwinden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose jetzt aus?

BTC braucht einen Schlusskurs über 80.800 Dollar, damit sich der Weg in Richtung 83.000 bis 84.000 Dollar öffnet. Darunter bleibt der Bereich um 78.000 Dollar die Auffanglinie.

Was bietet Pepeto vor der Börsennotierung?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse, eine Brücke zwischen mehreren Ketten und einen KI Prüfer für Verträge. Bisher sind 10,38 Millionen Dollar geflossen, und SolidProof hat den vollständigen Code geprüft. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.