Berlin (ots) -
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Catarina dos Santos-Wintz zur neuen Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt. Die 32-jährige Abgeordnete aus dem Wahlkreis Aachen II erhielt 90,9 Prozent der Stimmen. Zu ihrem Nachfolger als Parlamentarischer Geschäftsführer wählten die Abgeordneten Frederik Bouffier aus dem Wahlkreis Gießen.
Dos Santos-Wintz folgt auf Steffen Bilger, der Ende Juli das Amt des Bundesverkehrsministers übernommen hat. Die Rechtsanwältin sitzt seit 2021 im Bundestag. Inhaltlich beschäftigt sie sich mit außen- und europapolitischen Themen sowie der Digitalisierung.
Bouffier, der von Beruf Rechtsanwalt ist, zog 2025 erstmals in den Bundestag ein. Zu seinen Fachgebieten gehören Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie Innen- und Kommunalpolitik.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6347383
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Catarina dos Santos-Wintz zur neuen Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt. Die 32-jährige Abgeordnete aus dem Wahlkreis Aachen II erhielt 90,9 Prozent der Stimmen. Zu ihrem Nachfolger als Parlamentarischer Geschäftsführer wählten die Abgeordneten Frederik Bouffier aus dem Wahlkreis Gießen.
Dos Santos-Wintz folgt auf Steffen Bilger, der Ende Juli das Amt des Bundesverkehrsministers übernommen hat. Die Rechtsanwältin sitzt seit 2021 im Bundestag. Inhaltlich beschäftigt sie sich mit außen- und europapolitischen Themen sowie der Digitalisierung.
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