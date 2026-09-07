BNB News heute: 7-Monats-Hoch bei 779 Dollar, doch eine Zahl deckelt alles

Anzeige / Werbung

BNB sprang in den vergangenen 24 Stunden auf 779,70 Dollar und stand damit so hoch wie zuletzt Anfang Februar. Ausgelöst hat den Sprung eine Entscheidung von Kalshi, die BNB Perpetuals in den regulierten US Markt bringt. Der Kurs liegt jetzt bei 757,03 Dollar, die Marktkapitalisierung erstmals über 100 Milliarden Dollar. Genau dieser Erfolg wirft allerdings eine unbequeme Frage auf, denn je größer ein Token wird, desto kleiner wird der Multiplikator, der von hier aus noch möglich ist. Dieser Text ordnet die BNB News der letzten 24 Stunden ein und rechnet vor, wie viel Luft nach oben bei diesem Marktwert realistisch bleibt.

BNB News: Kalshi Notierung treibt den Kurs auf 779 Dollar

Die wichtigste Meldung kam diesmal nicht aus dem Chart, sondern aus Washington. Wie CryptoPotato berichtet, hat Kalshi Perpetual Futures auf BNB gestartet, reguliert von der US Terminaufsicht CFTC, mit einem Hebel von etwa dem 4,5-fachen für zugelassene US Händler. BNB legte daraufhin an einem einzigen Tag über sechs Prozent zu, an einem Samstag, an dem der Rest des Marktes rot war, und baute seinen Abstand zu XRP in der Rangliste weiter aus.

Laut Bybit notiert BNB bei 757,03 Dollar, das Tageshoch lag bei 779,70 Dollar, das Tagestief bei 747,83 Dollar, das Volumen bei 1,83 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung steht bei 100,81 Milliarden Dollar, das Umlaufangebot bei 133,16 Millionen Token. Dazu passt ein Bericht von Grayscale, der BNB Chain unter den meistgenutzten Netzwerken für tokenisierte Aktien sieht, mit fast drei Milliarden Dollar Spot Volumen pro Woche im August.

Die BNB Prognose der Analysten nennt darüber 850 und dann 900 Dollar. Bis zum Allzeithoch von 1.369,99 Dollar fehlen von hier aus rund 81 Prozent, also etwa das 1,8-fache. Die großen Vermögen mit BNB entstanden nie bei 757 Dollar, sondern 2017 bei rund 0,15 Dollar, als der Token nirgendwo notiert war.

Pepeto: Ein Börsentoken vor der Notierung, so wie BNB es einmal war

Genau dort liegt die Antwort auf die 1,8-fach Rechnung. Die folgenreichsten BNB News der Geschichte stammen nicht aus diesem Wochenende, sondern aus dem Juli 2017. Damals verkaufte eine noch nicht notierte Börse ihren Token für rund 0,15 Dollar und schuf die Vorlage, der jeder Vorverkauf seither hinterherläuft.

Pepeto ist die sauberste Wiederholung dieser Vorlage am gesamten Markt. Ein Börsentoken, noch immer nicht notiert, aufgebaut als Vorverkauf auf Ethereum, jener Chain, die selbst einmal als Vorverkauf zu 0,31 Dollar begann. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und existiert nur so lange, bis die erwartete Binance Notierung ihn ersetzt, genau wie die erste Notierung von BNB den ICO Kurs für immer ausradiert hat.

Ein Mitgründer des ersten Pepe Coins, jenes Memes, das bis auf 11 Milliarden Dollar stieg, führt das Projekt, und die Reihenfolge des Aufbaus sagt alles, denn zuerst kam die Börse und erst danach das Kapital. 10,38 Millionen Dollar sind unter diesen Bedingungen eingegangen, aus einem Markt tief in der Angst, von Wallets, die vorher den Prüfbericht gelesen haben. Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof jede Zeile des Vertragscodes durchgesehen und abgenommen hat, bevor die erste Runde überhaupt öffnete.

Die Börse selbst ist der Vermögenswert. PepetoSwap handelt ohne jede Gebühr, die Bridge verbindet BNB Chain, Ethereum und Solana und zahlt das Gas selbst, und ein Screener legt jeden Vertrag offen und zeigt Abflussrechte und Honeypot Logik, bevor Geld gebunden wird. Jede gefüllte Runde hebt den Preis der nächsten. BNB hat vorgeführt, was ein Börsentoken nach seiner Notierung leistet. Pepeto ist dieselbe Wette, nur noch vor der Notierung.

Fazit

Die BNB News vom Wochenende liefern ein Sieben Monats Hoch und einen Marktwert über 100 Milliarden Dollar. Sie liefern zugleich die Obergrenze, denn mehr als das 1,8-fache gibt diese Größe nicht mehr her. Der Markt zahlt selten für Geduld und noch weniger für Bescheidenheit. Wer 2017 bei 0,15 Dollar kaufte, machte aus 1.000 Dollar später Millionen, und genau diese Ausgangslage stellt dieser Vorverkauf gerade wieder her. Die Binance Notierung rückt näher und beendet den Vorverkaufspreis endgültig, wer danach kauft, zahlt den Preis der frühen Wallets. Pepeto trägt heute noch den Einstieg, an dem diese Rechnung beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Kalshi Notierung für den BNB Kurs?

Kalshi bringt BNB Perpetuals in den regulierten US Markt und trug den Kurs auf 779,70 Dollar. Darüber liegen 850 und 900 Dollar.

Welcher Vorverkauf zieht gerade Kapital aus dem BNB Umfeld an?

Pepeto. BNB machte aus ICO Einstiegen zu 0,15 Dollar mehr als das 9.000-fache, und diese Tür ging nie wieder auf. Pepeto ist dieselbe Tür, noch offen, mit 10,38 Millionen Dollar, und die erwartete Binance Notierung schließt sie. Alles dazu auf der offiziellen Pepeto-Website.