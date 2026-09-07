Ende Mai war die Schwerlastrakete New Glenn von SpaceX-Rivale Blue Origin bei einem Test explodiert. Anhand der Ausbreitung der durch die Explosion erzeugten Schallwellen haben Forscher:innen jetzt deren Sprengwirkung errechnet. Am 29. Mai 2026 war es bei einem Test der Blue-Origin-Rakete New Glenn auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zu einer großen Explosion gekommen. Zum Glück wurde dabei kein Mensch verletzt. Es kam aber zu schweren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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