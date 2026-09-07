Bitcoin Prognose heute, warum 987 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen den BTC Kurs nicht über 80.000 Dollar heben

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Zwischen dem 31. August und dem 4. September flossen rund 987 Millionen US-Dollar in die amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs. Trotzdem steht der BTC Kurs am Sonntag bei rund 79.800 US-Dollar und damit unter der Marke von 80.000 US-Dollar. Der starke Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat die Zinsangst zurück in den Markt geschickt. Kauft die Wall Street hier gegen den Markt oder holt der Zinsdruck den Kurs zurück auf 78.400 US-Dollar? Dieser Artikel zeigt Ihnen die Zahlen, die Kursmarken und die Termine, auf die sich jede Bitcoin Prognose im September stützt.

Bitcoin Prognose heute, der BTC Kurs zwischen Rekordzuflüssen und Arbeitsmarktbericht

Bitcoin notiert am 6. September bei rund 79.800 US-Dollar, nachdem der Kurs am Freitag noch bis 82.240 US-Dollar gestiegen war. Die Marktkapitalisierung liegt laut CoinGecko bei etwa 1,6 Billionen US-Dollar. Am 5. September reichte es kurz für 80.120 US-Dollar, bevor der Verkaufsdruck zurückkam. Oberhalb liegt der Durchschnitt der letzten 50 Wochen bei 80.300 US-Dollar, für viele Fachleute die Trennlinie zwischen Abwärtstrend und Erholung. Der Auslöser für den Rücksetzer kam aus der Realwirtschaft, denn die amerikanische Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Stellen statt der erwarteten 53.000.

Die Wette auf eine Zinserhöhung sprang auf 58 Prozent, wie CoinDesk berichtet, und Bitcoin verlor rund 3 Prozent. Die Nachfrage der Fonds ließ sich davon nicht beeindrucken. Am 3. September sammelten die Spot-ETFs 730,9 Millionen US-Dollar ein, den höchsten Tageswert seit dem 14. Januar, einen Tag später kamen 174,6 Millionen dazu. Für die Bitcoin Prognose zählen jetzt der Widerstand bei 81.000 bis 82.000 US-Dollar und die Unterstützung bei 78.400 US-Dollar. Doch bei 1,6 Billionen US-Dollar Marktwert bringt selbst ein Sprung auf 82.000 US-Dollar keine 3 Prozent, und diese Rechnung erklärt, warum die großen Gewinne in diesem Zyklus woanders entstehen.

Bitcoin Prognose und Pepeto, zwei sehr unterschiedliche Renditegrenzen im selben Zyklus

Wer den letzten Zyklus miterlebt hat, kennt dieses Muster bereits. Der Bullenmarkt 2021 hob nicht nur Bitcoin an. Er brachte eine ganze Gruppe von Meme-Coin-Millionären hervor, die früh einstiegen, den Lärm aushielten und mit Ergebnissen ausstiegen, die ihr Leben veränderten.

Aus 8.000 US-Dollar wurden laut CNN in einer einzigen Shiba-Inu-Wallet 9 Millionen US-Dollar, und niemand achtete damals auf diesen Einstieg. Pepeto baut genau diese Ausgangslage gerade neu auf. Es handelt sich um einen Meme-Coin auf Ethereum mit 420 Billionen Token, also genau derselben Menge wie bei Pepe. Entwickelt hat ihn derselbe Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Token ohne fertiges Produkt auf 11 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung brachte. Diesmal existiert die eigene Börse bereits, bevor das Listing überhaupt stattfindet, und über 10,38 Millionen US-Dollar sind zum aktuellen Vorverkaufspreis eingesammelt worden, während die meisten Altcoins noch verloren.

Dieses Kapital kommt nicht blind herein. PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, und der Scanner erkennt Honeypots sowie Abzockverträge, bevor Geld hineinfließt. Die eingebaute Brücke schickt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dabei einen Anteil einzubehalten. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und jede Vertragszeile bestätigt hat, bevor die erste Einzahlung möglich war. Die Vorbereitung des Listings leitet eine frühere Führungskraft aus dem operativen Geschäft von Binance.

Pepe erreichte 0,00002803 US-Dollar bei genau dieser Menge und mit demselben Gründer ohne Produkt dahinter, und dieser Stand liegt rechnerisch 148-mal über dem heutigen Einstieg von 0,000000188 US-Dollar. Das anstehende Binance-Listing verkürzt diesen Zeitraum von Monaten auf Tage, und wer heute kauft, sitzt an derselben Stelle wie die Anleger von 2021, bevor sich der Chart bewegte.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt zweigeteilt, weil institutionelles Geld und Zinserwartungen in verschiedene Richtungen ziehen. Doch Bitcoin braucht Jahre neuer Nachfrage für die alten Höchststände, und diese Grenze zeigt, wie wenig Luft bleibt. In jedem Zyklus wurden die Einstiege, die während der Angst niemand fand, zu den größten Ausstiegen. Der Bullenmarkt 2021 machte seine Millionäre mit Meme-Coins und nicht mit Bitcoin. Bei gleicher Menge und gleichem Entwickler liegt das alte Pepe-Hoch rechnerisch 148-mal über dem heutigen Vorverkaufspreis, aus 5.000 US-Dollar würden auf diesem Stand 740.000 US-Dollar. Mit dem Start des Binance-Listings endet der Vorverkauf endgültig, und genau dort entscheidet sich, wer noch dabei ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet der Arbeitsmarktbericht für die Bitcoin Prognose?

Er bremst sie kurzfristig, weil 162.000 neue Stellen die Wette auf eine Zinserhöhung auf 58 Prozent gehoben haben. Bitcoin notiert bei rund 79.800 US-Dollar mit Widerstand bei 81.000 bis 82.000 US-Dollar und Unterstützung bei 78.400 US-Dollar.

Warum schauen Anleger aus dem Zyklus 2021 gerade auf Pepeto?

Weil sie dieselbe Ausgangslage sehen wie damals, als aus 8.000 US-Dollar in Shiba Inu 9 Millionen US-Dollar wurden. Bis zum alten Pepe-Hoch liegt rechnerisch das 148-Fache, und mit dem Binance-Listing endet der Vorverkauf. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.