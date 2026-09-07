XRP Prognose September: ETF-Zuflüsse brechen Rekorde, doch ein entscheidender Faktor fehlt

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XRP-ETFs zogen in einer einzigen Woche 110,49 Millionen Dollar an frischem Kapital an, der höchste Wochenzufluss seit Dezember 2025. Goldman Sachs tauchte in den Pflichtmeldungen mit einer Position von 87,4 Millionen Dollar auf. Der Token notiert bei 1,42 Dollar, nachdem er Anfang August von unter einem Dollar auf 1,70 Dollar stieg und anschließend korrigierte. Elf aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen trieben die kumulierten ETF-Flows über 1,79 Milliarden Dollar. Analyst Ali Charts identifizierte die Zone zwischen 1,35 und 1,38 Dollar als eine der stärksten Nachfragezonen im Chart, gestützt auf 3,2 Milliarden zuvor gehandelte XRP. Dennoch hat der September die Richtung des August in sieben der letzten acht Jahre umgekehrt. Dieser Artikel untersucht die XRP Prognose für September und stellt einen Presale vor, der gerade die Aufmerksamkeit der aktivsten Wallets auf sich zieht.

XRP Prognose September 2026: ETF-Rekorde treffen auf saisonale Warnsignale

XRP-Spot-ETFs in den USA verzeichneten in der Woche bis zum 28. August Nettozuflüsse von 110,49 Millionen Dollar laut CoinEdition. Dieser Betrag markiert den stärksten Wochenzufluss seit der Woche bis zum 5. Dezember 2025. Sieben ETFs werden mittlerweile gehandelt, mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 2 Milliarden Dollar und 1,1 Milliarden gesperrten XRP-Token. Bloomberg-Analyst James Seyffart nannte die Beständigkeit der Zuflüsse bemerkenswert stabil.

Goldman Sachs trat als größter institutioneller Halter mit 87,4 Millionen Dollar hervor, wie Cryptonomist berichtete. Anlageberater machten in den 13F-Meldungen des zweiten Quartals mit rund 120 Millionen von insgesamt 183 Millionen Dollar den größten Anteil aus. Nicht Hedgefonds, sondern Finanzberater treiben den Zufluss, ein Zeichen für langfristige Allokation.

Die Widerstände liegen bei 1,60, 1,68 und 1,86 Dollar, wobei ein Ausbruch über 1,86 Dollar den Weg Richtung 2,19 Dollar öffnen könnte. Die Abstimmung im Senat über den CLARITY Act ist für den 15. September angesetzt und gilt als möglicher Katalysator. Prognosemärkte sehen die Chance einer Verabschiedung 2026 bei rund 20 Prozent, doch allein die Debatte kann kurzfristig Kaufdruck erzeugen.

Historische Saisonalität mahnt jedoch zur Vorsicht. In sieben der letzten acht Jahre bewegte sich der September laut BeInCrypto gegenläufig zum August. Wallets, die XRP drei bis sechs Monate hielten, reduzierten ihren Anteil von 6,41 auf 5,76 Prozent, während neue Käufer fast verdoppelten. XRP stieg von unter einem Dollar Anfang August auf 1,70 Dollar und pendelte sich bei 1,42 Dollar ein. Wenn institutionelles Kapital zufließt, der Chart aber saisonalen Gegenwind spürt, kommen die Erträge eines 89-Milliarden-Dollar-Tokens in Prozentpunkten, nicht in den Vielfachen, die Portfolios verändern.

Pepeto: Der Presale-Einstieg jenseits jeder XRP Prognose

110 Millionen Dollar fließen in einer Woche in XRP-ETFs, doch bei 89 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt selbst ein Lauf auf 2,19 Dollar ein Gewinn von 54 Prozent über Monate. Die Wallets, die XRP bereits halten, wissen das, und genau deshalb suchen sie den nächsten kleinen Einstieg mit enormem Aufwärtspotenzial. In diesem Zyklus trägt dieser Einstieg den Namen Pepeto.

Pepeto ist ein Token in der Presale-Phase auf Ethereum, genau der Phase, die Ethereum selbst durchlief, bevor irgendjemand damit handeln konnte, und in der die größten Renditen dieses Marktes seit jeher erzielt wurden. Ein Entwickler hinter dem originalen Pepe, der einen Höchststand von 7 Milliarden Dollar erreichte, hat das Projekt rund um eine vollständige Handelsplattform aufgebaut.

Ein ehemaliger Binance-Manager steuert die Listung, und 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital zeigen, dass der Markt Pepeto bereits entdeckt hat. Die eigene Börse erhebt keine Gebühren, die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was den Einstieg für Anleger sicherer macht.

Die Runden füllen sich schneller mit jeder Woche, die Binance-Listung rückt näher, und der Presale-Preis gilt nur noch bis zum Handelsstart. Wer nach dem Listing kauft, zahlt den Marktpreis, nicht den Preis, der heute noch offen steht.

Fazit

Die ETF-Zuflüsse sind real, Goldman Sachs ist drin, und trotzdem bleibt XRP ein 89-Milliarden-Dollar-Token, dessen nächster Sprung in Prozentpunkten gemessen wird. Die XRP Prognose spricht von Kurszielen, die sich über Monate entfalten. Die Presale-Runden bei Pepeto füllen sich, 10,38 Millionen Dollar sind bereits im Projekt, und der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Listing-Kurs schrumpft mit jeder vergehenden Woche. Wer wartet, bis die offizielle Pepeto-Website den Handelsstart meldet, kommt zu spät.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was erwartet XRP-Anleger im September 2026?

XRP zielt auf 1,68 Dollar bei einem Ausbruch über 1,55 Dollar, während historische Saisonalität zur Vorsicht mahnt und ETF-Zuflüsse über 110 Millionen Dollar in einer Woche für Rückenwind sorgen.

Warum wird Pepeto neben XRP als Presale-Einstieg genannt?

XRP bei 89 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung liefert Prozente. Pepeto im Presale liefert den Abstand zum Listing-Kurs, der sich in einen einzigen Handelsstart verdichten kann, einsehbar auf der offiziellen Pepeto-Website.