EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Köln, 07.September 2026
PANDION leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein
Der vorläufige Gläubigerausschuss der PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289XXX) hat im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter der Beauftragung eines M&A-Beraters zugestimmt.
Ziel der Beauftragung ist die Prüfung strategischer Optionen für die Gesellschaften im vorläufigen Insolvenzverfahren sowie für die nicht insolventen Gesellschaften der PANDION Gruppe. Im Rahmen des M&A-Prozesses sollen potenzielle strategische Investoren und/oder Finanzinvestoren identifiziert und angesprochen sowie mögliche Transaktionsoptionen für die Gruppe als Ganzes oder in Teilen geprüft werden.
PANDION AG
Reinhold Knodel, Vorstand
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PANDION AG
|Im Mediapark 8
|50670 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A289XXX
|WKN:
|A289YC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500J169Z6W9BONI71
|EQS News ID:
|2395250
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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