EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PANDION AG leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein



07.09.2026 / 23:08 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Köln, 07.September 2026

PANDION leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein

Der vorläufige Gläubigerausschuss der PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289XXX) hat im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter der Beauftragung eines M&A-Beraters zugestimmt.

Ziel der Beauftragung ist die Prüfung strategischer Optionen für die Gesellschaften im vorläufigen Insolvenzverfahren sowie für die nicht insolventen Gesellschaften der PANDION Gruppe. Im Rahmen des M&A-Prozesses sollen potenzielle strategische Investoren und/oder Finanzinvestoren identifiziert und angesprochen sowie mögliche Transaktionsoptionen für die Gruppe als Ganzes oder in Teilen geprüft werden.

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

Web: www.pandion.de